Lãnh đạo Mỹ, Trung có thể sắp hoàn tất thỏa thuận TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 26/10 cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "thỏa thuận cuối cùng về TikTok" nhằm cho phép ứng dụng này tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Theo ông Bessent, “tính đến hôm nay, mọi chi tiết đã được giải quyết và hai nhà lãnh đạo sẽ hoàn tất thỏa thuận” trong cuộc gặp vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc.

"Nhiệm vụ của tôi là thuyết phục Trung Quốc chấp thuận thỏa thuận, và tôi tin rằng chúng tôi đã hoàn thành thành công việc này trong 2 ngày qua", Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết thêm.

Trước đó, theo thỏa thuận được Nhà Trắng đưa ra hồi tháng 9, sau các cuộc đàm phán thương mại tại Madrid, các nhà đầu tư Mỹ sẽ sở hữu phần lớn cổ phần trong hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp ngày 25/9, tuyên bố kế hoạch bán hoạt động của TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư sẽ đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia.

Ông Trump cũng đã trì hoãn đến ngày 20/1/2026 việc thực thi luật cấm ứng dụng này, trừ khi chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance chấp nhận bán hoạt động của nền tảng này tại Mỹ.

Sắc lệnh của ông Trump nêu rằng thuật toán sẽ được huấn luyện lại và giám sát bởi các đối tác an ninh của công ty TikTok Mỹ, đồng thời việc vận hành thuật toán sẽ thuộc quyền kiểm soát của liên doanh mới.

Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng, thỏa thuận về hoạt động của TikTok Mỹ bao gồm việc ByteDance bổ nhiệm 1/7 thành viên hội đồng quản trị cho công ty mới, 6 ghế còn lại do người Mỹ nắm giữ. ByteDance sẽ nắm giữ ít hơn 20% cổ phần tại TikTok Mỹ để tuân thủ yêu cầu của đạo luật năm 2024.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết công ty TikTok mới tại Mỹ sẽ được định giá khoảng 14 tỷ USD. Theo giới quan sát, mức giá cho ứng dụng video ngắn nổi tiếng này thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó của một số nhà phân tích.

Công ty mẹ ByteDance hiện tự định giá khoảng 330 tỷ USD, theo chương trình mua lại cổ phần mới cho nhân viên. TikTok chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng doanh thu công ty.

Theo nhà phân tích Dan Ives (Wedbush Securities), vào tháng 4/2025, TikTok (không bao gồm thuật toán) được ước tính trị giá 30-40 tỷ USD.

Ông Trump ghi nhận TikTok, ứng dụng có 170 triệu người dùng tại Mỹ, đã góp phần giúp ông thắng cử vào năm 2024, và hiện ông có 15 triệu người theo dõi trên tài khoản cá nhân.

Nhà Trắng cũng đã mở tài khoản TikTok chính thức vào tháng 8.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, và ông sẽ đến Trung Quốc vào năm sau.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm kiếm sự thỏa hiệp về vấn đề thuế quan và mạng xã hội TikTok.