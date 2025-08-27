Iran thừa nhận điểm yếu trong cuộc xung đột 12 ngày với Israel

Một vụ thử tên lửa của Iran (Ảnh: New York Times).

“Với tư cách là người nắm rõ những nỗ lực của các lực lượng vũ trang, tôi thông báo với nhân dân Iran rằng việc củng cố khả năng phòng thủ quốc gia đang được tiến hành khẩn trương và nghiêm túc. Với những kinh nghiệm quý giá rút ra từ cuộc chiến 12 ngày, nhiều điểm yếu đã được xác định và khắc phục”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Baqer Qalibaf ngày 26/8 cho biết khi thừa nhận về điểm yếu về năng lực phòng thủ của Iran.

Ông nhấn mạnh thêm: “Bằng cách phát huy những điểm mạnh sẵn có, lực lượng vũ trang của chúng ta sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đất nước thân yêu, để đối phương không còn tính toán sai lầm và cũng không dám có ý định tấn công Iran nữa”.

Ông tuyên bố: “Trong bất kỳ cuộc chiến nào trong tương lai, sự kiềm chế sẽ chấm dứt, và những khu vực cũng như địa điểm mới sẽ được chỉ định cho các đòn đáp trả”.

Đây là thừa nhận điểm yếu hiếm hoi của Iran sau nhiều lần tuyên bố có khả năng phòng thủ “bất khả xâm phạm”.

Khi Israel mở các cuộc không kích hồi tháng 6, hệ thống phòng thủ của Iran đã không ngăn chặn được hiệu quả các đòn tấn công này mặc dù Tehran cũng đã gây thiệt hại cho Israel bằng các cuộc tấn công tên lửa.

Cam kết củng cố năng lực phòng thủ cho thấy Iran đang điều chỉnh lại tư thế đối phó với Israel.

Ông Qalibaf khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường khả năng phòng thủ là nhiệm vụ cấp bách. Ông nói: “Nếu đối phương khiêu khích, xung đột có thể mở rộng sang những khu vực mới, cũng như sang cả lĩnh vực kinh tế và chính trị”.

Những phát biểu này được đưa ra trong lúc hải quân Iran tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Uy quyền bền vững”. Trong cuộc tập trận này, hải quân Iran đã phóng thử tên lửa hành trình ở Vịnh Oman và Ấn Độ Dương phía bắc, tấn công các mục tiêu trên mặt biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng tuyên bố tuần trước rằng một thế hệ tên lửa tiên tiến mới đã sẵn sàng được triển khai để đối phó Israel nếu chiến sự tái diễn. Trong khi một lệnh ngừng bắn mong manh đang có hiệu lực, cả Iran, Israel và Mỹ đều không loại trừ khả năng xung đột quân sự bùng phát trở lại.

Iran đã phải khẩn trương thay thế một số tướng lĩnh cấp cao trong quân đội và lực lượng an ninh thiệt mạng, đáng chú ý là tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng quân đội, và tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Ngoài ra, ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao. Diễn biến nầy cho thấy một sự dịch chuyển chiến lược của Iran hướng tới việc trao quyền cho những nhân vật giàu kinh nghiệm và được tin cậy, có thể củng cố các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, qua đó định hình cách tiếp cận của Tehran đối với Washington và các cường quốc khu vực khác.