Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ thăm Hàn Quốc và đến "khu vực nguy hiểm nhất"

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back trong chuyến thăm làng đình chiến Panmunjom ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên vào ngày 3/11 (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth đã đến thăm Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay 3/11.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đồng minh đang tìm cách nối lại quan hệ ngoại giao với Triều Tiên đồng thời đảm bảo một thế trận quốc phòng chung vững chắc.

Hai bộ trưởng đã đến thăm Trạm quan sát Ouellette, cơ sở quân sự của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc gần Đường phân định quân sự, và Khu vực An ninh chung bên trong DMZ, đánh dấu chuyến thăm chung đầu tiên của bộ trưởng quốc phòng hai nước đến vùng đệm này kể từ tháng 10/2017.

DMZ, dài 250km và rộng 4km, là vùng đệm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Nằm gần vĩ tuyến 38, DMZ đóng vai trò là biên giới quốc tế trên thực tế giữa hai nước.

Kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chấm dứt, hai nước trên danh nghĩa vẫn trong tình trạng chiến tranh do chỉ có một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Cả hai bên đều củng cố các biện pháp bảo vệ dày đặc ở DMZ, bao gồm cả những bãi mìn, các hàng rào dây thép gai, hàng rào điện tử, camera trinh sát và các trạm kiểm soát quân sự.

Năm 1993, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng gọi biên giới liên Triều là "khu vực đáng sợ nhất trên trái đất".

Tại DMZ từng xảy ra các vụ tai nạn do mìn được bố trí dày đặc ở khu vực này. Các binh sĩ có thể đối mặt với nguy cơ thiệt mạng nếu vô tình chạm phải mìn khi đi tuần tra tại DMZ. Ở phía nam của DMZ là nơi quân Mỹ đồn trú. Do vậy, tình hình an ninh tại khu vực này luôn được đặt trong tình trạng báo động cao.

Chuyến thăm DMZ diễn ra khoảng một giờ sau khi máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 65km về phía nam, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày.

Vào ngày 4/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ tham dự hội đàm quốc phòng thường niên của các đồng minh, được gọi là Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM).

Trong SCM, hai bên dự kiến ​​sẽ thảo luận một loạt vấn đề quan trọng của liên minh, bao gồm việc chuyển giao Quyền Kiểm soát Hoạt động Thời chiến (OPCON) từ Washington sang Seoul, chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc và hoạt động phòng thủ chung của liên minh, cùng một số vấn đề khác.

Bộ trưởng Hegseth dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và gặp gỡ lực lượng quân sự Mỹ tại Trại Humphreys ở Pyeongtaek, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, để gửi lời cảm ơn các quân nhân và gia đình.

Hàn Quốc là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Hegseth, bao gồm các điểm dừng chân tại Hawaii, Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam.

Tháng trước, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un "mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào". Tuyên bố này làm dấy lên suy đoán rằng ông Trump có thể cố gắng nối lại ngoại giao cá nhân với ông Kim Jong-un và cải thiện mối quan hệ Mỹ - Triều.