Bí ẩn công ty đứng sau nhóm nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti

Dân trí Ít nhất hai nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise được cho là đến Haiti theo hợp đồng với một công ty an ninh có trụ sở ở Miami, Mỹ.

Nhóm nghi phạm được cho là đã nằm vùng nhiều tháng ở Haiti (Ảnh: AFP).

Công ty trả lương 2.700 USD/tháng

Báo Miami Herald đưa tin, các nghi phạm Colombia bị bắt giữ khai rằng, họ được một công ty an ninh có tên CTU Security có trụ sở ở Miami (Mỹ) thuê để đến Haiti làm nhiệm vụ.

Jenny Capador, em gái của nghi phạm Colombia Duberney Capador thiệt mạng trong cuộc đọ súng với lực lượng an ninh Haiti, cũng cho biết một công ty an ninh đã thuê anh trai cô bảo vệ những nhân vật quan trọng ở Haiti. Jenny nói, cô không biết liệu ai đã đứng ra thuê anh trai, nhưng cô đưa ra một bức ảnh cho thấy anh trai mặc trang phục có logo của công ty an ninh CTU Security. Jenny cũng cho biết thêm, vào ngày Tổng thống Moise bị ám sát, cô đã nhận được cuộc gọi và tin nhắn của anh trai nói về việc anh cùng đồng đội bị bao vây trong một căn nhà và đang tìm cách thoát ra ngoài trong một cuộc đọ súng.

Công ty CTU có trụ sở ở Mỹ (Ảnh: CTU).

CTU là một công ty được thành lập năm 2008 bởi một người Venezuela nhập cư vào Mỹ có tên Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Vợ của Francisco Uribe, một trong các nghi phạm Colombia đang bị bắt giữ, cũng nói với truyền thông địa phương rằng, CTU đã trả lương 2.700 USD/tháng cho chồng cô và các đồng nghiệp - một khoản tiền tương đối nhỏ cho một sứ mệnh quốc tế nguy hiểm nhưng cao hơn nhiều nguồn thu từ lương hưu của các cựu quân nhân này.

Hiện CTU cũng như Intriago chưa bình luận về các thông tin trên. Khi phóng viên gọi điện đến số máy đăng trên trang web của công ty, họ chỉ nhận được câu trả lời tự động: "Cảm ơn đã gọi điện đến CTU Security. Để kết nối với ông Tony Intriago, vui lòng để lại lời thoại hoặc tin nhắn".

Tổng thống Moise bị ám sát hôm 7/7 tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Đến nay, chủ mưu vụ tấn công vẫn là một bí ẩn.

Cảnh sát Haiti cho biết, đến nay họ đã bắt giữ 19 nghi phạm gồm 16 người Colombia, 3 người Mỹ gốc Haiti và một nghi phạm là bác sĩ Haiti. Một trong hai nghi phạm mới bị bắt giữ là Christian Emmanuel Sanon, một bác sĩ gốc Haiti đã sinh sống và làm việc hơn 20 năm tại Florida (Mỹ). Các điều tra viên nghi ngờ rằng, Sanon là một trong những người chủ mưu vụ ám sát. Lực lượng an ninh Haiti đã tìm ra Sanon dựa vào lời khai của các nghi phạm bị bắt giữ.

Lực lượng an ninh Haiti cũng tiêu diệt 3 nghi phạm khác bị nghi ngờ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Moise. Giới chức Haiti cho rằng, đây là những lính đánh thuê đến Haiti để ám sát Tổng thống theo hợp đồng. Những người này bị cáo buộc đã "nằm vùng" ở Haiti nhiều tháng trước khi ra tay đoạt mạng người đứng đầu Haiti. Tuy nhiên, các nguồn tin mới xuất hiện lại cho thấy, những nghi phạm này dường như là vệ sĩ, đến Haiti để bảo vệ nhân vật quan trọng.

Trong khi sự chú ý đổ dồn vào nhóm nghi phạm người Colombia và Mỹ, nhiều người cũng đặt ra nghi vấn về đội ngũ cận vệ của Tổng thống - những người không bị thương và không có phản ứng vào đêm Tổng thống bị ám sát. Hiện cảnh sát Haiti đã quản thúc một số thành viên đội cận vệ, và sẽ thẩm vấn người đứng đầu đội cận vệ vào đầu tuần này.

Bất ổn gia tăng

Jimmy Cherizier, trùm băng đảng khét tiếng ở Haiti (Ảnh: Getty).

Vụ ám sát Tổng thống Moise được cho là càng làm gia tăng tình hình bất ổn lâu nay ở Haiti - quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc trong lúc vẫn đang phục hồi sau thảm họa động đất khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng năm 2010.

Jimmy Cherizier, cựu cảnh sát được biết đến với bí danh Barbecue, người đứng đầu liên đoàn G9 gồm 9 băng đảng, cuối tuần qua cáo buộc các chính trị gia đối lập, cảnh sát đã thông đồng với giới tài phiệt để thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moise. Thủ lĩnh băng đảng quyền lực nhất Haiti này cũng tuyên bố sẽ huy động các thành viên xuống đường biểu tình để làm sáng tỏ vụ việc.

Đó là một âm mưu mang tính chất quốc gia và quốc tế chống lại người dân Haiti. Chúng tôi đang huy động người của mình tràn xuống các đường phố biểu tình để làm rõ cái chết của Tổng thống. Đã đến lúc để người dân Haiti chúng tôi sở hữu siêu thị, đại lý ô tô và ngân hàng của riêng mình", Cherizier nói.

Người dân Haiti lo ngại, vụ ám sát Tổng thống sẽ kéo theo các cuộc đụng độ mới ở thủ đô Port-au-Prince, nơi vốn bị tàn phá bởi bạo lực trong nhiều tháng gần đây khi thành viên băng đảng xã hội đen tranh giành địa bàn hoạt động. Họ cũng lo ngại một cuộc đấu đá quyền lực trên chính trường khi hiện tại ít nhất 3 quan chức khẳng định mình mới là người thích hợp để kế nhiệm Tổng thống Moise.

Hiện Thủ tướng lâm thời Claude Joseph đang nắm quyền kiểm soát quân đội và cảnh sát, điều hành quốc gia thay Tổng thống Moise và nhận được sự ủng hộ của Mỹ cũng như quan chức phụ trách vấn đề Haiti tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, trước khi bị ám sát, Tổng thống Moise đã bổ nhiệm ông Ariel Henry thay thế vị trí của ông Joseph, việc thay thế lẽ ra diễn ra cuối tuần trước. Cùng lúc đó, Thượng viện Haiti đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch Thượng viện Joseph Lambert là Tổng thống lâm thời sau khi người kế nhiệm tổng thống theo luật, Chánh án Tòa án Tối cao Haiti Rene Sylvestre, qua đời gần đây do Covid-19.

Minh Phương

Theo Reuters, Dailymail