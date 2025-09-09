Ba Lan thông báo đóng cửa biên giới với Belarus

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 9/9 thông báo việc đóng cửa biên giới với Belarus trong bối cảnh cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus sắp diễn ra.

“Vì lý do an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với Belarus, bao gồm cả các cửa khẩu đường sắt, liên quan đến các cuộc diễn tập Zapad vào lúc nửa đêm ngày 11/9”, ông Tusk nói với các phóng viên.

Belarus là đồng minh chủ chốt của Nga. Các cuộc tập trận Zapad-2025 (Phương Tây-2025) dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 16/9.

Ba Lan chưa nêu rõ họ sẽ đóng cửa biên giới với Belarus đến khi nào.

Quan hệ vốn căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus trở nên xấu đi từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Ba Lan đã đóng phần lớn các cửa khẩu biên giới với Belarus, chỉ có 2 cửa khẩu còn hoạt động.

Trong khi đó, lực lượng Ba Lan và đồng minh sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự riêng tại Ba Lan, ông Tusk cho biết. Dự kiến khoảng 30.000 binh sĩ sẽ tham gia.

Nga và Belarus chưa bình luận về động thái của Ba Lan.

Giữa tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm 13/8 cho biết các cuộc tập trận chung giữa quân đội Nga và Belarus sẽ bao gồm diễn tập về kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất.

“Đây là một yếu tố quan trọng trong năng lực răn đe chiến lược của chúng ta. Như nguyên thủ quốc gia yêu cầu, chúng ta phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng ta thấy tình hình ở biên giới phía Tây và phía Bắc, và không thể bình tĩnh trước tình hình hoạt động quân sự gia tăng. Chúng ta thể hiện sự cởi mở và hòa bình, nhưng luôn phải sẵn sàng", ông Khrenin nói.

Belarus giáp Ba Lan, Litva và Latvia, tất cả đều là thành viên NATO, ở phía Tây và Bắc, trong khi phía Nam giáp Ukraine.

Zapad được tổ chức khoảng 4 năm một lần và Nga, Belarus khẳng định đây là cuộc tập trận có mục đích phòng thủ.