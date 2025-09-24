Nga, Mỹ nêu khả năng xung đột Ukraine chấm dứt

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về xung đột Ukraine tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine vào ngày 23/9, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky tuyên bố Moscow sẵn sàng tham gia đàm phán để giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng các cuộc thảo luận phải thực chất và nghiêm túc.

"Chúng tôi không bác bỏ bất kỳ hình thức đàm phán nào, nhưng chúng tôi chủ trương đối thoại nghiêm túc, thực chất và cởi mở", ông Polyansky tuyên bố.

"Chúng tôi cũng không từ chối đàm phán với Ukraine, bất chấp tính chính danh của chính quyền Ukraine hiện tại vẫn còn nhiều nghi vấn”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Nga nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, song do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật thời chiến nên kế hoạch bầu cử bị hoãn lại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối năm ngoái khẳng định, Nga không yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine phải từ chức như một điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, ông Putin cho biết bất kỳ văn bản cuối cùng nào cũng phải được ký với nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.

Ông Polyansk nhấn mạnh các cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là nền tảng tối ưu cho các cuộc đàm phán.

"Mọi vấn đề khác chỉ có thể được thảo luận sau khi đã đạt được nền tảng có ý nghĩa tại đó. Đáng tiếc là chúng ta vẫn còn rất xa mục tiêu đó", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về xung đột Ukraine tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng cuộc chiến ở Ukraine "không thể kết thúc bằng quân sự".

"Mọi chuyện sẽ kết thúc tại bàn đàm phán. Đó là nơi cuộc chiến này sẽ kết thúc", ông Rubio nhấn mạnh.

"Mỹ vẫn cam kết từ trước đến nay rằng Mỹ vẫn luôn hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này", Ngoại trưởng Rubio cho biết.

Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an, bao gồm Nga, "làm mọi cách có thể" để "chấm dứt cuộc xung đột”, đồng thời cảnh báo thiệt hại sẽ tiếp tục tăng nếu cuộc chiến kéo dài.

“Cuộc chiến phải kết thúc và chúng tôi đã làm mọi thứ có thể và sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để chấm dứt nó”, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Ông cho biết “những đề nghị rất hào phóng” đã được đưa ra để giải quyết xung đột, bao gồm cả lệnh ngừng bắn trên giới tuyến hiện tại.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng hành động của Mỹ sẽ "thúc đẩy Nga tới hòa bình" tại Ukraine.

"Tôi vừa gặp Tổng thống Trump, và chúng tôi đã thảo luận về cách thức cuối cùng để mang lại hòa bình. Chúng tôi đã thảo luận một vài ý tưởng hay và tôi hy vọng chúng sẽ hiệu quả", ông Zelensky phát biểu.

Ông Zelensky cũng gửi thông điệp đến Trung Quốc, kêu gọi "quốc gia hùng mạnh" này hành động nhiều hơn nữa để chấm dứt giao tranh ở Ukraine.