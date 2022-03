Báo Anh: Nga rút lại một số điều kiện then chốt với Ukraine

Phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine tại Belarus (Ảnh: AFP).

Báo Financial Times của Anh ngày 28/3 dẫn 4 người thạo tin đàm phán Nga - Ukraine cho biết: "Dự thảo thỏa thuận ngừng bắn không còn bao gồm bất cứ thảo luận nào liên quan đến 3 yêu cầu then chốt ban đầu của Nga gồm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine và bảo vệ người nói tiếng Nga ở Ukraine". Financial Times cho biết, nguồn tin đề nghị giấu tên vì lý do các thảo luận vẫn chưa hoàn tất.

Thông tin trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay 29/3. Hơn một tháng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp và các đàm phán trực tuyến, nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể nào.

Hồi giữa tháng này, Financial Times dẫn nguồn thạo tin nói rằng, hai bên đã đưa ra một dự thảo hiệp ước hòa bình gồm 15 điểm. Tuy nhiên, Moscow và Kiev sau đó đồng loạt lên tiếng bác bỏ.

Giới chức Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về những thông tin mới nhất của Financial Times. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua xác nhận, các đàm phán giữa hai bên chưa đạt được đột phá.

Các nguồn tin phương Tây nói rằng, Nga đang rút dần các điều kiện ban đầu trong các cuộc đàm phán với Ukraine do chiến dịch quân sự không đạt được mục tiêu đề ra. Mặc dù vậy, giới chức trách Nga nhiều lần khẳng định, chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch và chiến dịch chỉ chấm dứt khi Moscow đạt được các mục tiêu đề ra. Trong thông báo đầu tiên khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Moscow cho biết, chiến dịch này nhằm "phi quân sự hóa", "phi phát xít hóa" Ukraine và bảo vệ người nói tiếng Nga ở nước láng giềng. Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch khi Ukraine cam kết duy trì trung lập, giải trừ quân bị, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập chủ quyền của vùng ly khai Donbass.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán tính trung lập, phi hạt nhân hóa cũng như sẵn sàng đàm phán về tình trạng của Donbass. Ông Zelensky nhấn mạnh mục tiêu của Ukraine là hòa bình và khôi phục cuộc sống bình thường tại nước này sớm nhất có thể. Mặt khác, ông cho hay, những ưu tiên của Kiev tại các cuộc đàm phán với Nga vẫn không thay đổi, bao gồm chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như những đảm bảo an ninh cho nước này. Ông cũng tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không ngồi vào bàn đàm phán nếu nói về phi quân sự hóa và phi phát xít hóa".

Nga từng đưa ra đề xuất Ukraine áp dụng mô hình trung lập của Áo hoặc Thụy Điển, song đề xuất này đã bị Kiev bác bỏ. Kiev cho biết, họ muốn một mô hình riêng mà ở đó an ninh của Ukraine được đảm bảo với các cam kết của bên thứ ba, nghĩa là một bên thứ 3 sẵn sàng can thiệp trong trường hợp Ukraine bị tấn công.