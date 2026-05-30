Bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

"Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe xuất sắc, thể hiện chức năng tim mạch, phổi, thần kinh và thể chất tổng thể mạnh mẽ”, Nhà Trắng dẫn đánh giá của bác sĩ Sean Barbabella viết trong bản ghi nhớ ngày 26/5.

Bản báo cáo cho biết chức năng tim mạch tổng thể của Tổng thống Trump ở mức bình thường và "một cuộc kiểm tra thần kinh toàn diện đã chứng minh trạng thái thần kinh bình thường", bao gồm cả các tầm soát về trầm cảm và lo âu.

"Bác sĩ đã đưa ra các tư vấn phòng ngừa, bao gồm hướng dẫn về chế độ ăn uống, khuyến nghị sử dụng aspirin liều thấp, tăng cường hoạt động thể chất và tiếp tục giảm cân", bản ghi nhớ cho biết. Báo cáo cũng thông tin thêm rằng ông Trump cao 190cm và nặng 108kg.

Kết quả từ cuộc kiểm tra diễn ra trong tuần này cho thấy vị tổng thống 79 tuổi này tiếp tục gặp tình trạng "sưng nhẹ ở cẳng chân" và các vết bầm tím trên tay. Những biểu hiện này được mô tả là "phổ biến", "lành tính" và "phù hợp với tình trạng kích ứng mô mềm nhẹ liên quan đến việc bắt tay thường xuyên trong bối cảnh sử dụng aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch”.

Bác sĩ riêng khẳng định ông Trump "hoàn toàn đủ điều kiện thể chất để thực hiện mọi nhiệm vụ của tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia”.

Trước đó trong năm qua, Nhà Trắng đã phải giải thích chi tiết về một số tình trạng sức khỏe của Tổng thống sau khi các bức ảnh chụp cho thấy đôi khi mắt cá chân của ông bị sưng, bàn tay bầm tím và vùng cổ có vết lốm đốm.

Tuy nhiên, bản ghi nhớ không đề cập đến lý do điều trị da vùng cổ của tổng thống hồi tháng 3, cũng như không cho biết liệu ông có tiến hành một cuộc chụp cộng hưởng từ (MRI) nào khác hay không, giống như lần chụp vào tháng 10 năm ngoái.

Về phần mình, ngay sau đợt kiểm tra sức khỏe hôm 26/5 tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, ông Trump tuyên bố "mọi thứ đều hoàn hảo”.