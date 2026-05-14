Thông điệp của Trung Quốc từ nghi thức tiếp đón Tổng thống Trump ở sân bay

Tổng thống Mỹ Donald Trump được tiếp đón trên thảm đỏ khi đến Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump đã đến Bắc Kinh vào tối 13/5, nơi ông được Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính chào đón, cùng một dàn quân nhạc, đội danh dự, các thanh thiếu niên Trung Quốc vẫy cờ.

Màn tiếp đón dành cho lãnh đạo nước ngoài được thiết kế cẩn trọng là cách Bắc Kinh truyền tải thông điệp. Lần này, Bắc Kinh có thể tìm cách gửi đi một thông điệp đa tầng.

Julian Gewirtz, một nhà sử học về Trung Quốc tại Đại học Columbia, người từng giữ các vai trò hoạch định chính sách cấp cao về Trung Quốc trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, cho biết: “Trung Quốc từng cử Phó Chủ tịch nước Hàn Chính đến dự lễ nhậm chức của ông Trump và việc này sẽ gây ấn tượng với vị Tổng thống Mỹ vốn coi trọng vị thế”.

Ông nói thêm: “Đây là một ví dụ về việc trong suốt hội nghị thượng đỉnh này, Trung Quốc hy vọng sẽ sử dụng các nghi thức ngoại giao để tránh sự quay trở lại của việc leo thang căng thẳng thương mại”.

Với vai trò là Phó Chủ tịch nước, ông Hàn Chính thường được cử đến các sự kiện ngoại giao chính thức, như lễ đăng quang của Vua Anh Charles III hoặc lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Trump.

Việc lựa chọn ông Hàn cũng có thể báo hiệu cách Bắc Kinh tiếp cận chuyến thăm của nhà lãnh đạo quốc gia quyền lực nhất thế giới. Điều này gợi ý rằng ông Trump có thể được thết đãi bằng các nghi lễ của một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức.

Evan Medeiros, giáo sư nghiên cứu về châu Á tại Đại học Georgetown, người từng là cố vấn châu Á cho Tổng thống Barack Obama, cho biết: “Trong ngoại giao Trung Quốc, nghi thức chính là thực chất, đặc biệt là trong một chuyến thăm cấp nhà nước. Lễ đón tại sân bay là ngưỡng cửa đầu tiên, đó là cách Trung Quốc phát tín hiệu về sự tôn trọng”.

Trong chuyến thăm vào năm 2017, ông Trump đã được chào đón bởi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì, người là ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực thứ hai của đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Tân Hoa xã, đã mô tả sự hiện diện của ông Dương là dấu hiệu cho thấy "sự coi trọng mà Trung Quốc dành cho cuộc gặp" giữa 2 nhà lãnh đạo.

Ông Trump gặp gỡ và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào lúc 10h sáng ngày 14/5 giờ địa phương. Các nhà lãnh đạo dự kiến tổ chức một cuộc hội đàm song phương tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi các cuộc thảo luận được kỳ vọng sẽ bao gồm cuộc xung đột Mỹ - Iran, các mối quan hệ thương mại.

Sau cuộc hội đàm chính thức, ông Trump và ông Tập sẽ đi thăm di tích lịch sử Thiên Đàn, một quần thể kiến trúc từ thế kỷ XV, trước khi tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Sự kiện này đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ chuyến thăm trước đó của ông Trump vào năm 2017.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa ông Trump và ông Tập diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, hai bên nhất trí tạm dừng cuộc chiến thương mại, trong đó Mỹ áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh dọa hạn chế nguồn cung cấp đất hiếm toàn cầu.

Ông Trump cho biết, cuộc hội đàm cấp cao lần này sẽ mang lại “những điều tuyệt vời” cho cả 2 nước, ông cùng người đồng cấp của mình có “rất nhiều điều để thảo luận”.

Ông Trump cũng khẳng định có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Trung Quốc, gọi ông là "một người bạn".