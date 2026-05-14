Ngôn ngữ hình thể của lãnh đạo Mỹ - Trung phát đi tín hiệu gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AFP).

Tổng thống Donald Trump đã tới Trung Quốc vào tối 13/5 tham gia chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, nơi các cuộc đàm phán quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra.

Theo các chuyên gia về ngôn ngữ hình thể, cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo cho thấy tính chất quan trọng của chuyến đi, với các cuộc đàm phán có thể định hình cục diện thế giới.

Theo tiến sĩ Lillian Glass, các hành động và biểu cảm của ông Trump trong những phút đầu của cuộc gặp cho thấy ông coi trọng chuyến đi này.

Ví dụ, bà Glass cho rằng, cái bắt tay mạnh mẽ giữa 2 nhà lãnh đạo cho thấy họ coi trọng cuộc gặp thượng đỉnh và kỳ vọng vào kết quả cuối cùng sẽ đạt được.

Bà nói với Mirror: “Khi ông Trump đứng cạnh ông Tập và họ bắt tay, ông ấy hơi nghiêng người về phía ông Tập, thể hiện sự thân thiện và gần gũi với ông Tập. Đó cũng là một khoảnh khắc giàu cảm xúc khác đối với ông Trump, điều có thể thấy qua biểu cảm khuôn mặt của ông ấy".

“Đây không phải điều chúng ta thường thấy ở ông Trump. Nó cho thấy đây là một trong những chuyến đi quan trọng nhất mà ông thực hiện và ông ấy không xem nhẹ nó", bà nhận định.

Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Donald Trump (Video: Nhà Trắng).

Chuyên gia ngôn ngữ hình thể cho rằng việc ông Trump không cười nhiều càng cho thấy mức độ quan trọng của cuộc gặp này.

Tiến sĩ Glass nói: “Có một cú bắt tay rất mạnh mẽ trong bức ảnh tiếp theo, khi ông Tập nhìn trực tiếp vào ông Trump, đó là dấu hiệu tích cực. Ông Tập có vẻ thả lỏng hơn, còn ông Trump một lần nữa cho thấy sự quan trọng của cuộc gặp khi ông ấy không cười nhiều".

Mặt khác, màn chào đón ông Trump của Trung Quốc thể hiện sự quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh. Lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân có nghi thức quân sự, 21 phát đại bác chào mừng và quốc ca của 2 nước được lực lượng quân nhạc Trung Quốc trình diễn.

Hàng chục học sinh Trung Quốc nhảy lên reo hò khi hai nhà lãnh đạo đi ngang qua, khiến ông Trump vỗ tay hưởng ứng. Bà Glass cho biết, ông Trump chào đám đông bằng động tác giơ tay đặc trưng, đồng thời trông “xúc động và cuốn theo cảm xúc” trước khung cảnh chào đón.

Trẻ em vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc chào đón Tổng thống Donald Trump (Video: RT).

“Tôi đặc biệt ấn tượng với những đứa trẻ đó. Những đứa trẻ ấy thật tuyệt vời… và tôi biết chúng đại diện cho rất nhiều điều đối với các bạn", ông Trump phát biểu mở đầu hội nghị thượng đỉnh.

Nghi lễ tiếp đón công phu này tự thân đã là một thông điệp gửi tới Washington rằng Bắc Kinh coi trọng chuyến thăm và mong muốn quan hệ nồng ấm hơn.

Theo SCMP, trong cuộc gặp, ông Trump và ông Tập có một số khoảnh khắc thể hiện sự gần gũi trong suốt lễ đón. Hai ông nhiều lần vỗ vai nhau và trò chuyện ngắn, cho thấy tình bạn mà ông Trump từ lâu vẫn thường nhắc tới.

Lãnh đạo Mỹ một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ này trong cuộc hội đàm, nói rằng họ có “mối quan hệ tuyệt vời” và “đã luôn hòa hợp ngay cả khi xuất hiện khó khăn”.

“Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tôi nói điều đó với mọi người… Đôi khi có người không thích việc tôi nói như vậy, nhưng tôi vẫn nói, vì đó là sự thật", ông Trump nói về ông Tập.