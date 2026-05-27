Tổng thống Trump khẳng định sức khỏe hoàn hảo ở tuổi 80

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Vừa hoàn thành đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng tại Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cảm ơn các bác sĩ và nhân viên tuyệt vời!”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 26/5.

Tổng thống Trump đã đến thăm Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed hôm 26/5 để "kiểm tra sức khỏe và nha khoa định kỳ hàng năm".

Một quan chức Nhà Trắng cho biết thời gian kiểm tra sức khỏe của ông Trump kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi, đồng thời nói thêm rằng thông tin chi tiết về chuyến thăm có thể sẽ được công bố "trong một hoặc hai ngày tới".

Đây là cuộc hẹn khám sức khỏe thứ ba của ông Trump tại Walter Reed trong vòng 13 tháng.

Tổng thống Trump sắp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80. Tương tự người tiền nhiệm Joe Biden, Tổng thống Trump từng đối mặt với nhiều nghi vấn từ công chúng về sức khỏe của chủ nhân Nhà Trắng khi lên nắm quyền ở tuổi cao.

Trước đó, ông Trump bị nghi ngờ sử dụng lớp trang điểm và băng dán y tế trên tay. Ông cũng được nhìn thấy buồn ngủ trong một cuộc họp nội các vào tháng 12 cũng như tại một cuộc họp quảng bá việc giảm chi phí thuốc giảm cân.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal, Tổng thống Trump cho biết ông uống “nhiều aspirin hơn mức bác sĩ khuyến cáo”, nhưng khẳng định “sức khỏe vẫn hoàn hảo”.

Ông Trump cho rằng liều lượng aspirin cao mà ông uống hàng ngày khiến ông dễ bị bầm tím, và các bác sĩ đã khuyến nghị ông giảm liều, nhưng ông từ chối lời khuyên vì đã dùng thuốc này suốt 25 năm.

Tổng thống Trump cho biết ông bắt đầu ngày làm việc sớm tại một văn phòng trong khu nhà ở của Nhà Trắng, trước khi xuống làm việc tại Phòng Bầu dục vào khoảng 10h, rồi tiếp tục làm việc đến 19h hoặc 20h. Ông nói rằng mình đã yêu cầu các trợ lý điều chỉnh lịch trình để có ít cuộc họp hơn nhưng quan trọng hơn, để có thể tập trung nhiều hơn cho từng cuộc họp.

Ông Trump khẳng định đã làm theo lời khuyên của đội ngũ trợ lý là giảm nhịp độ làm việc, bao gồm việc dành khoảng 2 tuần tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông, nơi được gọi là “Nhà Trắng mùa đông”, trong dịp Giáng sinh và năm mới. Họ cũng khuyên ông cố gắng giữ tỉnh táo trong các sự kiện công cộng.

Bác sĩ riêng của Tổng thống Trump, ông Sean Barbabella, nói với Wall Street Journal rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang có “sức khỏe xuất sắc và hoàn toàn phù hợp để thực hiện công việc của một tổng tư lệnh”. Nhà Trắng cũng cung cấp một bản phân tích tóm tắt bằng AI từ điện tâm đồ của Tổng thống Trump, cho thấy “tuổi tim” của ông là 65.

Tổng thống Trump tiết lộ ông không hứng thú với việc tập thể dục ngoài việc chơi một vòng golf.

“Tôi không thích. Việc đó chán lắm. Đi bộ trên máy chạy bộ hoặc chạy hàng giờ liền như một số người vẫn làm, việc đó không dành cho tôi”, ông Trump cho biết thêm.

Theo Tổng thống Trump, ông có rất nhiều năng lượng nhờ gen di truyền từ cha mẹ.

“Di truyền rất quan trọng. Và tôi có gen rất tốt”, ông Trump nhấn mạnh.