Bà Hillary Clinton để ngỏ đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton từng là ứng viên đối thủ trong một cuộc tranh cử tổng thống Mỹ (Ảnh: Reuters).

“Nếu ông ấy có thể kết thúc cuộc chiến mà không đặt Ukraine vào thế phải nhượng lãnh thổ.. mà phải làm rõ rằng cần có một lệnh ngừng bắn. Nếu Tổng thống Trump là người kiến tạo điều đó, tôi sẽ đề cử ông ấy cho giải Nobel Hòa bình”, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nói trong một tập gần đây của podcast “Raging Moderates”.

Khi được hỏi phản ứng về phát biểu của bà Hillary khi đang trên chuyên cơ Không Lực Một đến Alaska dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Trump nói: “Thật là tốt. Có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu thích bà ấy trở lại”.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã ra sức đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, cuộc chiến mà ông từng tuyên bố có khả năng kết thúc trong vòng 24 giờ.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đang diễn ra tại Alaska là một trong những nỗ lực như vậy.

Hôm 15/8, chủ nhân Nhà Trắng đã tiếp đón nhà lãnh đạo Nga tới Alaska để họp thượng đỉnh về loạt vấn đề quan trọng, trong đó có giải pháp cho cuộc chiến Ukraine. Ông cho biết, nếu cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, ngay sau đó, ông sẽ tổ chức một cuộc hội đàm 3 bên có cả sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc hội đàm của ông Trump và ông Putin theo hình thức 3-3 (mỗi bên có 3 thành viên) đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và chưa kết thúc. Sau cuộc họp này sẽ là cuộc họp mở rộng của phái đoàn Nga và Mỹ.