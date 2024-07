Bà Harris tin sẽ đánh bại ông Trump trong bầu cử tổng thống

Bà Kamala Harris phát biểu trong sự kiện gây quỹ tranh cử tại Nhà hát Colonial ở Pittsfield hôm 27/7 (Ảnh: Getty).

"Chúng ta còn một cuộc chiến phía trước và chúng ta là bên yếu thế trong cuộc đua này", bà Harris phát biểu trong buổi gây quỹ đầu tiên kể từ khi trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ tại Nhà hát Colonial ở Pittsfield, bang Massachusetts hôm 27/7.

Nhưng theo bà, "đây là một chiến dịch do người dân thúc đẩy và chúng ta có động lực. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới".

Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi được Tổng thống Joe Biden ủng hộ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Harris tiếp tục so sánh nghề nghiệp của bà là công tố viên với hồ sơ của ông Trump là một tội phạm bị kết án, đồng thời khẳng định nói với những người ủng hộ rằng cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới là sự lựa chọn giữa hai tầm nhìn cho đất nước - một hướng tới tương lai và một hướng là nhắm đến việc cản trở sự tiến bộ của đất nước.

"Chúng ta đừng nhầm lẫn. Chiến dịch này không chỉ là chúng ta đấu với Donald Trump mà còn là cuộc chiến để đưa đất nước tiến lên. Ông Donald Trump lại có ý định đưa đất nước chúng ta thụt lùi", bà nhấn mạnh.

Bà Harris thậm chí còn gọi ông Donald Trump và "phó tướng" - Thượng nghị sĩ J.D.Vance là "hoàn toàn kỳ quặc". Việc bà Harris sử dụng từ "kỳ quặc" để mô tả đối thủ dường như là một phần trong chiến lược mới của đảng Dân chủ.

Phó Tổng thống Harris còn nói về chủ đề tự do - tự do bỏ phiếu, tự do khỏi bạo lực súng đạn và tự do sinh sản. Bà cáo buộc ông Trump là mối đe dọa đối với quyền cơ bản của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định cho chính cơ thể của họ và cho rằng ông sẽ không dừng lại ở đó.

"Chúng ta muốn sống ở một đất nước tự do, nhân ái và pháp quyền hay một đất nước hỗn loạn, sợ hãi và thù hận?", bà Harris đặt vấn đề.

Cho đến nay, bà Harris đã vươn lên dẫn đầu danh sách ứng cử viên đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, từ bỏ nỗ lực tái tranh cử dưới áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh. Theo đội ngũ chiến dịch tranh cử, bà Harris dự kiến sẽ huy động được hơn 1,4 triệu USD tại buổi gây quỹ đầu tiên. Khoảng 800 người đã tham dự sự kiện này.