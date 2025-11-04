Australia sẽ miễn phí 3 giờ dùng điện mặt trời mỗi ngày cho người dân

Khoảng 4 triệu hộ gia đình ở Australia đã lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà (Ảnh: Reuters).

Động thái này sẽ diễn ra trong khuôn khổ một chương trình tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào năm 2026, Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết ngày 4/11.

Chương trình mang tên "Solar Sharer" sẽ khởi động tại các bang New South Wales và South Australia, cũng như khu vực đông nam Queensland, trước khi được mở rộng ra các khu vực khác.

Người dùng sẽ được sử dụng điện mặt trời miễn phí vào thời điểm giữa ngày, khi công suất phát điện đạt mức cao nhất.

Ông Bowen nói: “Những người có thể chuyển việc sử dụng điện sang khoảng thời gian có điện miễn phí sẽ được hưởng lợi trực tiếp, dù họ có tấm pin mặt trời hay không, dù họ sở hữu hay thuê nhà. Và càng nhiều người tham gia, lợi ích chung cho toàn hệ thống càng lớn, giúp giảm chi phí điện cho tất cả người dùng".

Hiện có khoảng 4 triệu hộ gia đình ở Australia lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Vào các buổi chiều nắng cao điểm, lượng điện tạo ra nhiều đến mức giá điện có thể rơi vào mức âm, trong khi nhu cầu cao điểm thường đến vài giờ sau đó, gây áp lực lên lưới điện quốc gia.

Các hộ gia đình, bao gồm cả người sống trong căn hộ chung cư, cũng có thể tham gia chương trình này ngay cả khi họ không sở hữu tấm pin mặt trời riêng.

Năm 2022, ông Bowen đã đặt mục tiêu 82% điện năng đến từ nguồn tái tạo vào năm 2030, cùng với mục tiêu theo luật định là giảm 43% lượng phát thải so với mức năm 2005.

Các khách hàng đăng ký chương trình sẽ cần có đồng hồ điện thông minh và chỉ được hưởng lợi nếu chuyển thời điểm tiêu thụ điện sang giữa ngày, ví dụ như vận hành thiết bị điện hoặc sạc xe vào khung giờ này.