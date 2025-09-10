Australia chi 1,1 tỷ USD chế tạo hạm đội "Cá mập ma"

Tàu Ghost Shark được trưng bày tại căn cứ Hải quân Hoàng gia Australia (Ảnh: Reuters).

Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực tác chiến của Canberra.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết Ghost Shark là tàu lặn không người lái cỡ lớn có tầm hoạt động rất xa, được trang bị khả năng tàng hình và có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ tình báo, giám sát, trinh sát cho tới tấn công.

Ông nhấn mạnh, sự xuất hiện của Ghost Shark không chỉ bổ sung sức mạnh cho lực lượng hải quân hiện tại, mà còn mở ra các chiến lược tác chiến mới khi phối hợp cùng tàu mặt nước và tàu ngầm hạt nhân trong tương lai.

Phó Đô đốc Hải quân Mark Hammond cho biết thêm, Ghost Shark có thể được triển khai theo 2 phương thức: phóng từ bờ biển hoặc từ các tàu chiến đang hoạt động trên biển. Khả năng này giúp tăng tính cơ động khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cho phép hải quân Australia ứng phó hiệu quả hơn trong nhiều tình huống khác nhau.

Theo ông, năng lực này sẽ giúp Australia tiếp tục duy trì lợi thế công nghệ dưới nước.

Dự án Ghost Shark được Nhóm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Australia (DSTG) phối hợp triển khai thông qua hợp đồng 5 năm với Anduril Australia, công ty quốc phòng thuộc tập đoàn Anduril (Mỹ).

Dự án bắt đầu từ năm 2022, với mục tiêu phát triển 3 nguyên mẫu trong vòng 3 năm. Nguyên mẫu đầu tiên đã được công bố vào tháng 4/2024, trong khi việc sản xuất hàng loạt dự kiến khởi động vào cuối năm 2025.

Toàn bộ quá trình chế tạo, bảo trì và phát triển Ghost Shark sẽ tiến hành ngay tại Australia, với hàng chục chiếc dự kiến được sản xuất. Trong đó, những chiếc đầu tiên có thể được đưa vào hoạt động từ năm 2026.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy nhấn mạnh, việc đóng mới trong nước không chỉ củng cố năng lực phòng thủ mà còn tạo điều kiện để Australia mở rộng cơ hội xuất khẩu sang các nước đồng minh.

Tới nay, Canberra vẫn chưa công bố chi tiết về các tính năng tác chiến cụ thể của Ghost Shark.

Theo DSTG, Ghost Shark được phát triển dựa trên nhu cầu thực tiễn rằng Australia phải quản lý và bảo vệ tới 3 triệu km² biển rộng lớn, trong khi dân số lại thưa thớt. Từ đó, việc ứng dụng công nghệ tự động được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia này nâng cao năng lực phòng thủ mà không cần tăng đáng kể nhân lực quốc phòng.

Song song với việc triển khai Ghost Shark, Australia vẫn tiếp tục thúc đẩy Hiệp ước Đối tác An ninh và Quốc phòng 3 bên với Anh và Mỹ (AUKUS). Chính phủ nước này khẳng định Ghost Shark không thay thế mà bổ sung cho AUKUS. Thông qua hiệp ước, Australia sẽ sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào những năm 2030, với tổng chi phí ước tính khoảng 368 tỷ USD.

Giới chức Canberra nhấn mạnh cả Ghost Shark và AUKUS đều là trụ cột trong công cuộc hiện đại hóa hải quân nước này. Ghost Shark nâng cao năng lực tự động dưới nước trong ngắn hạn, trong khi AUKUS đảm bảo năng lực tàu ngầm hạt nhân dài hạn, giúp Australia duy trì ưu thế chiến lược trong khu vực.

