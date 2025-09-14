Australia cho phép Mỹ tiếp cận nhà máy đóng tàu ngầm hạt nhân

Tàu ngầm Mỹ neo tại Tây Australia trong chuyến thăm hồi tháng 2 (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 14/9 cho biết, Mỹ sẽ có thể sử dụng các cơ sở quốc phòng đang được lên kế hoạch xây dựng ở phía Tây Australia để hỗ trợ triển khai tàu ngầm theo thỏa thuận AUKUS về tàu ngầm hạt nhân.

Chính phủ Australia thông báo sẽ chi 12 tỷ AUD (8 tỷ USD) để nâng cấp cơ sở đóng tàu Henderson gần Perth, trong khuôn khổ kế hoạch 20 năm nhằm biến nơi đây thành trung tâm bảo dưỡng cho hạm đội tàu ngầm AUKUS của Australia.

Chính phủ Australia đã đầu tư ban đầu 127 triệu AUD hồi năm ngoái để nâng cấp cơ sở này, qua đó tạo ra khoảng 10.000 việc làm địa phương.

Khi được hỏi liệu Mỹ có thể sử dụng các ụ khô tại cơ sở cho tàu ngầm hạt nhân của mình hay không, ông Marles nói: “Đây là một cơ sở AUKUS và tôi kỳ vọng là có thể”.

“Điều này nhằm phục vụ việc duy trì và bảo dưỡng các tàu ngầm tương lai của Australia, nhưng đây rõ ràng là một cơ sở được xây dựng trong bối cảnh AUKUS. Tôi kỳ vọng trong tương lai nơi này cũng sẽ sẵn sàng cho Mỹ sử dụng”, ông nói với đài truyền hình ABC.

Thỏa thuận AUKUS được Australia, Anh và Mỹ ký kết năm 2021, nhằm cung cấp cho Australia các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân từ thập niên tới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành một cuộc rà soát chính thức về thỏa thuận này.

Theo thỏa thuận AUKUS có giá trị hàng trăm tỷ USD, Washington sẽ bán cho Australia một số tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia, trong khi Anh và Australia sau đó sẽ cùng nhau đóng loại tàu ngầm mới.

Hai nghị sĩ thuộc cả đảng Cộng hòa và Dân chủ, đồng chủ tịch ủy ban quốc hội Mỹ về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, hồi tháng 7 đã nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của họ đối với AUKUS, giữa lúc thỏa thuận này đang bị Elbridge Colby, quan chức hoạch định chính sách cấp cao tại Lầu Năm Góc và là một nhà phê bình công khai của AUKUS, xem xét lại.

Australia khẳng định họ vẫn tin tưởng thỏa thuận sẽ được triển khai.