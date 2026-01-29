Australia muốn lấy lại cảng cho Trung Quốc thuê 99 năm, Bắc Kinh phản ứng

Cảng Darwin (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đưa ra phát biểu trên vào ngày 28/1 sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Canberra Xiao Qian cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ có các biện pháp đáp trả liên quan tới số phận của cảng Darwin.

Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia đã cho công ty Trung Quốc Landbridge thuê Cảng Darwin với giá 506 triệu AUD vào năm 2015 trong 99 năm, một động thái khiến Mỹ không hài lòng. Thỏa thuận này bao gồm quyền vận hành cảng và quản lý một phần lớn diện tích cảng trong thời hạn 99 năm.

Việc ký hợp đồng diễn ra chỉ vài năm sau khi Mỹ đưa nhóm thủy quân lục chiến luân phiên đầu tiên đến Darwin. Mỹ và Australia đang mở rộng các căn cứ không quân ở phía bắc Australia để tiếp nhận các máy bay ném bom của Washington.

Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ của ông đã làm rõ rằng họ muốn cảng được trả lại quyền sở hữu của Australia đối với cảng Darwin.

“Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng cảng đó sẽ trở lại trong tay người Australia vì điều đó phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi", ông nói.

Chủ sở hữu cảng, Landbridge Australia, không trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức, nhưng cho biết vào tháng 11/2025 rằng cảng đang có vị thế tài chính mạnh.

Đại sứ Trung Quốc tại Canberra, ông Xiao Qian, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường niên vào ngày 28/1 rằng Bắc Kinh sẽ “thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của công ty Trung Quốc” nếu việc bán lại cảng bị ép buộc.

“Nếu Landbridge bị buộc phải rời khỏi cảng đó, tôi nghĩ điều đó cũng có thể ảnh hưởng tới đầu tư thực chất, hợp tác và thương mại giữa các công ty Trung Quốc và khu vực đó của Australia", ông nói.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Xiao bày tỏ quan điểm không hài lòng với cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Albanese vào năm 2025 nhằm lấy lại cảng phía bắc có vị trí chiến lược này.

“Trung Quốc muốn nhấn mạnh rằng doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đã có quyền thuê Cảng Darwin thông qua cơ chế thị trường. Quyền và lợi ích chính đáng của họ nên được bảo vệ đầy đủ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.