Australia hỗ trợ Việt Nam thêm 800.000 AUD khắc phục hậu quả bão, lũ

Cảnh hoang tàn ở xóm chài thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai sau khi bão Kalmaegi tàn phá (Ảnh: Doãn Công).

Australia sẽ đóng góp thêm 800.000 AUD viện trợ nhân đạo để hỗ trợ người dân ở miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão Fengshen và Kalmaegi. Số tiền này bổ sung cho khoản 3 triệu AUD đã được công bố trước đó để hỗ trợ người dân hồi phục sau bão Bualoi và Matmo.

Trong thời gian qua, hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra hậu quả nghiêm trọng ở Việt Nam khiến nhiều người thiệt mạng, nhà cửa, cơ sở kinh doanh và sinh kế của người dân bị phá hủy.

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết nước này vô cùng đau buồn trước những mất mát về người và thiệt hại do bão lũ gây ra.

Khoản viện trợ thêm này sẽ được triển khai thông qua Đối tác Nhân đạo Australia AHP, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam. Australia sẽ đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, có thể tiếp cận sự hỗ trợ cần thiết.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nói: “Là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam, Australia đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Nam. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương để đảm bảo hỗ trợ đến được với những người cần nhất.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt và bão gần đây tại miền Trung Việt Nam. Australia cam kết sẽ hỗ trợ ở những nơi cần thiết nhất. Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác để cung cấp hỗ trợ và giúp các cộng đồng phục hồi và tái thiết".