Tình báo Ukraine lo ngại về cỗ máy quân sự đáng gờm của Nga

Một tên lửa của Nga (Ảnh: Kyiv Post).

Nga dự kiến sẽ sản xuất gần 2.500 tên lửa dẫn đường chính xác vào năm 2025, bao gồm các loại hành trình, đạn đạo và siêu vượt âm, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Ukraine Vadym Skibitskyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform.

Moscow đã tăng cường sản xuất quốc phòng và thực hiện các cuộc tấn công đường không trong những tháng gần đây, tận dụng ưu thế vượt trội về tiềm lực quân sự.

Ngoài tên lửa, Nga còn lên kế hoạch sản xuất nhiều khí tài quân sự hiện đại vào cuối năm 2025, trong đó có 57 máy bay chiến đấu như Su-57, Su-35, Su-34 và Su-30, theo ông Skibitskyi.

Danh sách còn bao gồm gần 250 xe tăng T-90M, 1.100 xe bọc thép chở quân BTR-3 và BTR-82A, cùng 365 hệ thống pháo binh, quan chức Ukraine cho biết.

Ông cho biết Nga đang đồng thời đẩy mạnh phát triển vũ khí mới và hiện đại hóa kho vũ khí hiện có.

Sản xuất UAV của Nga cũng gia tăng đáng kể, bao gồm các mẫu như Geran (biến thể của UAV Shahed do Iran thiết kế), Garpiya và nhiều loại UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV).

Nga tập trung phát triển tên lửa theo ba hướng: mở rộng tầm bắn, cải thiện độ chính xác và nâng cao sức công phá của đầu đạn, ông Skibitskyi nói thêm.

Theo phía Ukraine, những nỗ lực này không chỉ nhằm phục vụ cuộc chiến ở Ukraine mà còn nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao tiềm lực quân sự của Moscow.

Nga chưa bình luận về những con số mà Ukraine đưa ra nhưng từ tháng 5, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec Sergey Chemezov cho biết Moscow đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022.

Ngoài ra, ông Chemezov cho hay, hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột giữa Moscow và Kiev vào năm 2022.

Sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%, đạn pháo tăng 600% và đạn cho MLRS tăng 800%. Ông Chemezov cho biết số lượng rocket không dẫn đường dành cho hệ thống súng phun lửa hạng nặng đang được sản xuất nhiều gấp 3 lần.

Giám đốc Rostec cho biết: "So với năm 2022, việc sản xuất và tân trang xe tăng tại các nhà máy của chúng tôi đã tăng gấp 3,5 lần và xe bọc thép hạng nhẹ tăng gấp 3 lần. Sản lượng pháo tự hành đã tăng gấp 10 lần, trong khi số lượng pháo xe kéo được sản xuất gấp 14 lần và sản lượng hệ thống hỏa lực phóng loạt (MLRS) đã tăng gấp đôi".

Trong khi đó, cường độ và quy mô các cuộc tập kích của Moscow có dấu hiệu gia tăng gần đây.

Từ đầu tháng 9, Nga đã phóng hơn 1.300 UAV tấn công, gần 900 bom lượn có điều khiển và tới 50 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc hôm 6/9.

Đêm 7/9, Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành đợt tấn công bằng UAV lớn nhất từ đầu chiến sự, với 810 UAV chỉ trong một đêm.

Trong khi giảm dần sự phụ thuộc vào viện trợ phương Tây, Ukraine cũng đang đẩy mạnh sản xuất quốc phòng. Năm 2025, Ukraine dự kiến sẽ sản xuất hàng nghìn tên lửa và 30.000 UAV tầm xa, theo tuyên bố hồi tháng 1 của giới chức nước này. Các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine cũng đang gây ra những hậu quả không nhỏ cho cơ sở quân sự, năng lượng của Nga trong thời gian qua.