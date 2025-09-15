Anh chuẩn bị chiến dịch an ninh lớn để bảo vệ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Anh năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Bất kỳ chuyến thăm nào của nguyên thủ nước ngoài tới Anh cũng đều đòi hỏi công tác chuẩn bị an ninh quy mô lớn, nhưng các chuyên gia cho rằng vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk ở Mỹ tuần trước, cũng như vụ ám sát hụt ông Trump năm ngoái, đã khiến giới chức Anh đặc biệt chú ý tới những nguy cơ tiềm ẩn.

Ông Trump dự kiến tới London vào ngày mai 16/9, trước khi đến Lâu đài Windsor, phía tây thủ đô, để tham gia một loạt sự kiện với Hoàng gia Anh vào ngày 17/9.

Simon Morgan, cựu sĩ quan bảo vệ hoàng gia của Cảnh sát London, nhận định sau vụ việc nhà hoạt động Kirk bị ám sát, những người lập kế hoạch an ninh ở Anh sẽ phải “gấp đôi nỗ lực” nhằm bảo đảm không có vị trí nào để một “phát súng có thể được bắn ra”.

“Họ sẽ tìm cách kiểm soát mọi khía cạnh của không gian, cả trên mặt đất lẫn trên không”, ông Morgan nói. Ông Morgan từng là sĩ quan vũ trang trong lực lượng cảnh sát này hơn một thập niên, bảo vệ Hoàng gia từ năm 2006 đến 2013, và hiện điều hành một công ty an ninh tư nhân.

“Những người lập kế hoạch sẽ rà soát lại tất cả các vị trí cao để chắc chắn rằng chúng được kiểm soát, không có khoảng trống nào, không tòa nhà, không mái nhà, không cầu thang thoát hiểm nào mà ai đó có thể tận dụng để có tầm bắn thẳng”, ông nhấn mạnh.

Cảnh sát vũ trang từ khắp nước Anh và xứ Wales,nơi chỉ có khoảng 4% sĩ quan được phép mang súng, đang được điều động đến London và Windsor để tăng cường cho lực lượng địa phương trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày.

Theo ông Morgan, lính bắn tỉa sẽ “chiếm lĩnh các điểm cao”, dùng vị trí của họ để giám sát an toàn cho Tổng thống Trump, Hoàng gia Anh, cùng các chính trị gia và khách mời.

Ông Trump sẽ gặp Vua Charles và Hoàng hậu Camilla, cũng như Thái tử và Công nương xứ Wales, trước khi ngồi xe ngựa mui trần diễu qua thị trấn Windsor và dự quốc yến. Ông cũng dự kiến hội kiến Thủ tướng Keir Starmer tại dinh thự Chequers.

Cảnh sát Thames Valley, đơn vị chịu trách nhiệm Windsor và khu vực lân cận, cho biết họ đã bắt đầu tăng cường tuần tra và triển khai biện pháp an ninh từ tuần trước để chuẩn bị cho chuyến thăm.

Không phận phía trên thị trấn sẽ bị hạn chế trong suốt thời gian diễn ra chuyến thăm, với lệnh pháp lý được thực thi bằng máy bay không người lái và trực thăng cảnh sát.

“Chúng tôi có một chiến dịch an ninh quy mô lớn, bao gồm nhiều lớp bảo vệ khác nhau. Người dân sẽ thấy cảnh sát mặc đồng phục tuần tra dưới mặt đất, lực lượng vũ trang phản ứng nhanh, bảo vệ không phận, các đơn vị đường thủy tuần tra sông Thames”, Chánh thanh tra Matthew Wilkinson, sĩ quan phụ trách bảo vệ không phận, cho biết.

Ông Wilkinson nói thêm rằng nhiều biện pháp an ninh sẽ rất dễ nhận thấy, nhưng cũng có những biện pháp “rất bí mật”. Trong đó có lực lượng sĩ quan vũ trang chuyên trách bảo vệ ông Trump, Hoàng gia Anh và các chính trị gia, đồng thời tuần tra đám đông dự kiến tập trung để xem đoàn xe ngựa diễu hành.

Thành viên của Mật vụ Mỹ cùng đội an ninh riêng của ông Trump cũng sẽ tháp tùng tổng thống, mang theo đoàn xe riêng, bao gồm cả chiếc limousine bọc thép có biệt danh “Quái thú”.

Dù chưa có xác nhận về phương tiện di chuyển trong chuyến thăm tuần này, BBC đưa tin rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2019, 2 chiếc “Quái thú” giống hệt đã được Không quân Mỹ vận chuyển tới Anh, cùng với các xe chuyên dụng phục vụ an ninh và liên lạc.