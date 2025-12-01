Ấn Độ sắp thảo luận mua Su-57 và S-500 của Nga?

Một máy bay chiến đấu Su-57 của Nga (Ảnh: Sputnik).

Ấn Độ có kế hoạch bắt đầu thảo luận mua máy bay chiến đấu của Nga và một lá chắn phòng thủ tên lửa trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin trong tuần này, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

Theo đó, các cuộc thảo luận về việc mua tiêm kích Su-57 và một phiên bản tiên tiến của lá chắn phòng thủ tên lửa S-500 được kỳ vọng sẽ diễn ra.

Moscow vẫn là nhà cung cấp trang bị quân sự lớn nhất của Ấn Độ, bất chấp sự sụt giảm đáng kể trong việc mua vũ khí Nga trong 4 năm tính đến năm 2024, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), một tổ chức tư vấn độc lập theo dõi buôn bán vũ khí toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cuối tuần qua cho biết, hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nga là mối quan hệ lâu năm và New Delhi không có ý định dừng lại bất cứ lúc nào. Ấn Độ sẽ tiếp tục mua trang bị quốc phòng từ cả Nga và Mỹ, ông nói.

Ấn Độ có hơn 200 máy bay chiến đấu của Nga và nhiều tổ hợp lá chắn phòng thủ S-400. Quân đội Ấn Độ đang thiếu tiêm kích và đã yêu cầu chính phủ mua thêm các tiêm kích tiên tiến do Nga sản xuất để lấp đầy khoảng trống, theo các nguồn tin.

Đề xuất này cho thấy lực lượng Không quân Ấn Độ, bao gồm phi công, sẽ dễ dàng chuyển sang các tiêm kích thế hệ tiếp theo của Nga, và rằng doanh nghiệp nhà nước Hindustan Aeronautics Limited có khả năng bảo dưỡng và duy trì đội máy bay Nga. Hơn nữa, các tên lửa tầm xa trên tiêm kích Su-57 sẽ mang lại cho quốc gia Nam Á này khả năng tăng cường tầm nhìn ngoài phạm vi trực quan, các nguồn tin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán để mua trang bị quân sự mới của Nga khó có khả năng được chốt ngay trong chuyến thăm của ông Putin, họ cho biết.

Trước đó, vào cuối tháng 11, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov xác nhận Moscow đang thảo luận với New Delhi về việc đồng sản xuất tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57.