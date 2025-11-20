Nga xác nhận chuyển tiêm kích Su-57 cho đối tác nước ngoài đầu tiên

Một tiêm kích Su-57E của Nga trình diễn tại Triển lãm hàng không Dubai 2025 (Ảnh: AFP).

Ông Vadim Badekha, Giám đốc điều hành Tập đoàn Máy bay Thống nhất (United Aircraft Corporation), cho biết một “đối tác nước ngoài” đã tiếp nhận tiêm kích Su-57 do Nga sản xuất.

“Các tiêm kích này đã bắt đầu trực chiến và đang thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Khách hàng của chúng tôi rất hài lòng”, ông Badekha cho biết ngày 19/11, song không nêu tên đối tác nước ngoài.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga, Rosoboronexport, hồi tháng 11/2024 từng cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với ít nhất một khách hàng nước ngoài để bán Su-57, nhưng cũng không nêu tên quốc gia đối tác.

Tháng 2 năm nay, truyền thông nhà nước Algeria đưa tin chính phủ nước này là một trong những khách hàng và rằng các phi công Algeria đang được huấn luyện tại Nga để điều khiển Su-57.

Sukhoi Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và hiện đại nhất của Nga đang trong biên chế chính thức.

Hiện chỉ có Mỹ, với F-35 Lightning II và F-22 Raptor, và Trung Quốc với J-20 Chengdu và J-35 Shenyang, là sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu cùng thế hệ. Tiêm kích thế hệ năm thường được đặc trưng bởi khả năng tàng hình và công nghệ kỹ thuật số tiên tiến.

Phiên bản xuất khẩu của mẫu tiêm kích này, Su-57E, được cho là có một số điều chỉnh về thiết bị điện tử hàng không và phần mềm so với phiên bản sử dụng trong lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga.

Dù số lượng Su-57 được cho là còn hạn chế, việc Nga xuất khẩu máy bay này cho thấy Moscow vẫn đủ năng lực sản xuất ổn định, hoặc ít nhất có thể trích từ kho máy bay hiện có.

Giới quan sát quốc tế từ lâu đã tìm cách đánh giá "sức khỏe" của ngành công nghiệp quân sự Nga, vốn được mở rộng đáng kể kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra năm 2022.

Frontelligence Insight, một nhóm nghiên cứu nguồn mở, cho biết hồi tháng 10/2024 rằng dây chuyền sản xuất Su-57 đang bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây vì chúng có chứa linh kiện do nước ngoài sản xuất.

Phương Tây đã tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực và linh kiện của Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng và thương mại công nghệ cao, nhưng Nga phần lớn đã tìm ra cách duy trì hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng.

Trong khi đó, Ukraine cố gắng làm gián đoạn sản xuất của Nga bằng các cuộc tập kích xuyên biên giới thường xuyên nhằm vào các nhà máy quân sự.

Su-57 hầu như ít được Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Thay vào đó, Moscow chủ yếu dựa vào máy bay thế hệ thứ tư như Su-27 và Su-35, tương đương với các tiêm kích như F-16 Fighting Falcon của Mỹ.

Nga được cho là đã chế tạo khoảng hơn 20 tiêm kích Su-57. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng nói năm 2020 rằng quân đội nước này sẽ nhận 22 chiếc tiêm kích tiên tiến trước năm 2024.

Moscow cho biết họ đặt mục tiêu sở hữu tổng cộng 76 chiếc Su-57 vào năm 2028.

Mùa hè năm ngoái, Kiev tuyên bố đã làm hư hại ít nhất một tiêm kích Su-57 trong một cuộc tập kích nhằm vào sân bay Nga.