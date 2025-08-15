Ấn Độ nâng cấp bom lượn thành tên lửa hành trình tầm bắn trên 200km

Mô hình bom lượn SAAW được trưng bày tại một triển lãm (Ảnh: Defence News).

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang nỗ lực thực hiện một bước nhảy vọt trong khả năng tấn công tầm xa khi nâng cấp vũ khí phòng không thông minh (SAAW) từ bom lượn dẫn đường thành phiên bản tên lửa dùng động cơ phản lực, có khả năng bay xa trên 200km.

Khác với bản hiện tại chỉ dựa vào khả năng lượn khí động học, SAAW mới sẽ được trang bị động cơ turbojet nhỏ gọn và bình nhiên liệu tích hợp, giúp duy trì lực đẩy trong suốt hành trình. Điều này cho phép máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ (IAF) tấn công các mục tiêu quan trọng từ khoảng cách an toàn, ngoài tầm với của hệ thống phòng không đối phương.

SAAW, với trọng lượng chỉ 125kg, ban đầu được thiết kế để phá hủy đường băng, hầm chứa và các công trình kiên cố . Loại vũ khí này đã được tích hợp trên Su-30 MKI, Jaguar, Hawk và sắp tới là Rafale cùng Tejas Mk1A. Với hệ thống giá treo thông minh Smart Quad Rack, một chiếc Su-30 MKI có thể mang tới 32 quả SAAW, tạo khả năng tập kích ồ ạt chỉ trong một lần xuất kích.

Phiên bản mới sẽ tích hợp đầu dò ảnh hồng ngoại (IIR) tiên tiến, cho phép “bắn và quên” với khả năng tự động nhận dạng, khóa mục tiêu tĩnh hoặc di động như bệ phóng tên lửa cơ động, đoàn xe bọc thép hay hệ thống radar. Công nghệ này giúp vũ khí hoạt động hiệu quả ngay cả khi đối phương gây nhiễu GPS, đồng thời duy trì độ chính xác với sai số dưới 3m.

Theo kế hoạch, DRDO sẽ thử nghiệm bay SAAW có động cơ vào cuối năm 2025 trong nhiều điều kiện khác nhau. Sau khi hoàn tất, loại vũ khí này sẽ được triển khai trên nhiều loại máy bay chiến đấu, nâng đáng kể sức mạnh tấn công tầm xa và khả năng răn đe của Ấn Độ.

Giới quan sát nhận định, nâng cấp này không chỉ đơn thuần là cải tiến kỹ thuật, mà còn đánh dấu sự thay đổi trong tư duy chiến lược của IAF, giúp nước này có thể vươn sâu vào lãnh thổ đối phương mà vẫn giảm thiểu rủi ro cho phi công và máy bay.