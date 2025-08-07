Ấn Độ khẩn cấp triển khai trực thăng cứu nạn vùng lũ quét

Một máy xúc dọn dẹp các bùn đất trên con đường bị hư hại sau vụ lở đất ở huyện Uttarkashi, bang Uttarakhand, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/8, lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã triển khai trực thăng để tiếp cận và giải cứu những người bị mắc kẹt tại các vùng núi hiểm trở tại bang Uttarakhand. Chiến dịch cứu hộ được diễn ra trong bối cảnh thời tiết vẫn diễn biến phức tạp và nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt.

Ngôi làng Dharali thuộc huyện Uttarkashi, nơi thường xuyên đón khách hành hương Hindu trên đường đến Gangotri, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một “bức tường nước” đã bất ngờ ập xuống vào đầu tuần, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và biến các con đường thành dòng sông bùn chảy xiết. Nhiều khu vực hoàn toàn bị cô lập do đường xá bị đá tảng chắn ngang hoặc sụp đổ.

Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami, cho biết các đội trực thăng đã được hướng dẫn kỹ lưỡng để đảm bảo hoạt động cứu hộ diễn ra hiệu quả và an toàn.

Cùng với đó, lực lượng quân đội đã trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, dùng cả tay không và thiết bị chuyên dụng để phá đá, mở đường giữa dòng nước lũ ngập bùn. Theo các quan chức địa phương, khoảng 200 người đã được giải cứu trong hai ngày 6-7/8, nhưng hàng chục người khác vẫn bị mắc kẹt hoặc mất tích.

Các nhà chức trách cảnh báo người dân không nên di chuyển đến các khu vực đồi núi trừ trường hợp bất khả kháng. Nhiều đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và cung cấp viện trợ cho những người dân bị cô lập.