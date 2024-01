6 hành khách kiện Boeing sau sự cố máy bay bung thân

Chiếc Boeing 737 MAX 9 bung thân trên bầu trời Portland, Mỹ hôm 5/1 (Ảnh: AP).

Theo truyền thông Mỹ, 6 hành khách và 1 thành viên gia đình của một trong những hành khách đó đã đệ đơn kiện hãng sản xuất máy bay Boeing lên Tòa án Thượng thẩm Quận King ở thành phố Seattle, bang Washington.

Nội dung đơn kiện tuyên bố Boeing nợ họ và 165 hành khách khác trên chuyến bay 1282 và buộc phải bồi thường cho những thương tích mà họ hứng chịu trong vụ việc.

Daniel Laurence, luật sư của các nguyên đơn, cho biết họ bị chấn động não, bầm tím, khó thở, chảy máu tai và sang chấn tâm lý sau sự cố. "Trải nghiệm kinh hoàng này gây thiệt hại kinh tế, thể chất và tinh thần, ảnh hưởng sâu sắc đến các thân chủ của chúng tôi", luật sư Laurence cho biết trong một tuyên bố.

Máy bay mang số hiệu 1282 của hãng hàng không Alaska Airlines cất cánh từ sân bay Portland, bang Oregon, đến Ontario, bang California. Nhưng chỉ 20 phút sau, máy bay chở 177 người phải hạ cánh khẩn do tấm bịt cửa được bắt ốc để thay thế cửa thoát hiểm bị bật tung giữa trời.

Máy bay quay trở lại Sân bay Quốc tế Portland an toàn, nơi một số hành khách được điều trị vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

"Mặc dù mọi người đều vui mừng vì phi hành đoàn đã có thể hạ cánh máy bay an toàn, trải nghiệm ác mộng này đã gây ra những hậu quả về kinh tế, thể chất và tinh thần liên tục, ảnh hưởng sâu sắc đến khách hàng của chúng tôi và là một dấu hiệu đáng lo ngại nữa về vấn đề an toàn của dòng 737-MAX", luật sư Laurence nhấn mạnh.

Một hành khách ký đơn kiện cho biết đầu của cô bị lắc qua lắc lại trong sự cố này, dẫn đến chấn động, tổn thương mô mềm ở cổ, lưng và chảy máu ở một bên tai. Cô cũng cho rằng mặt nạ dưỡng khí của mình dường như không hoạt động.

Hai hành khách khác cho biết họ bị khó thở. Một người nói rằng họ bắt đầu bất tỉnh. Một hành khách khác cho biết do mắc chứng rối loạn co giật do tình huống căng thẳng gây ra nên anh đã lên cơn co giật sau khi xuống máy bay.

Boeing từ chối bình luận về vụ kiện này. Trong các tuyên bố hồi đầu tuần, công ty này cho biết ủng hộ quyết định của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) về việc cấm bay 737 MAX 9 và "cam kết đảm bảo mọi máy bay Boeing đều đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế cũng như các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất".

FAA cho biết Boeing đang sửa đổi hướng dẫn kiểm tra, bảo trì, và cần được cơ quan này thông qua trước khi áp dụng với 171 chiếc 737 MAX 9 đang bị đình chỉ bay.