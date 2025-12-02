40% chuyến bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản bị hủy trong tháng 12

Một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China (Ảnh: AFP).

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, trong tháng 12, số lượng chuyến bay theo lịch trình từ Trung Quốc đến Nhật Bản bị hủy đã vượt hơn 1.900.

Theo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lịch trình bay AeroRoutes, các thành phố Nhật Bản vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch như Sapporo và Osaka chứng kiến mức cắt giảm lớn nhất tính theo tỷ lệ dịch vụ được lên kế hoạch.

Các hãng hàng không Trung Quốc đang đi đầu trong việc cắt giảm dịch vụ qua lại với Nhật Bản, nơi coi Trung Quốc đại lục là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo leo thang sau bình luận của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan khiến Trung Quốc tức giận.

Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo an toàn đối với việc đi lại đến Nhật Bản, khiến các hãng hàng không Trung Quốc cung cấp hủy vé miễn phí và miễn trừ thay đổi lịch trình đến ngày 31/12.

Điều này đã đe dọa đà phục hồi du lịch của Nhật Bản, vốn là một trong số ít điểm sáng của nền kinh tế nước này.

Bloomberg trước đó nhận định, Nhật Bản có thể mất tới 1,2 tỷ USD doanh thu từ khách du lịch trong giai đoạn từ tháng 11 đến cuối năm.