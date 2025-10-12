3 nhà ngoại giao Qatar thiệt mạng do tai nạn ô tô ở Ai Cập

Thành phố Sharm el-Sheikh, nơi xảy ra vụ tai nạn, dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu vào ngày 13/10 (Ảnh: Reuters).

Theo Times of Israel, 3 nhà ngoại giao Qatar đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập. Ngoài ra, 2 nhà ngoại giao khác cũng bị thương.

Hiện chưa rõ liệu những nhà ngoại giao thiệt mạng có phải là thành viên của phái đoàn đàm phán Qatar hay không. Phái đoàn này cùng với các quan chức Ai Cập ở Sharm el-Sheikh đã góp phần đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Gaza giữa Israel và Hamas hồi đầu tuần, đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch về hòa bình Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, truyền thông Ai Cập khẳng định những nạn nhân trong vụ tai nạn không phải là các nhà ngoại giao trong nhóm đàm phán của Thủ tướng Qatar Mohammed Abdulrahman Al Thani tham gia đàm phán con tin giữa Israel và Hamas. Nguồn tin cho biết, các nạn nhân là nhân viên an ninh và cán bộ lễ tân của Qatar.

Bộ Ngoại giao Qatar và Ai Cập hiện chưa bình luận.

Thành phố Sharm el-Sheikh dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu vào ngày 13/10, với mục tiêu hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột Gaza.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết thêm, hơn 20 nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ tham dự hội nghị này.