1.300 nhân viên đài VOA phải nghỉ việc theo lệnh của ông Trump

VOA là đài phát thanh hoạt động với gần 50 ngôn ngữ (Ảnh: Getty).

Ông Michael Abramowitz, giám đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), ngày 16/3 xác nhận gần như toàn bộ đội ngũ gồm khoảng 1.300 nhà báo, nhà sản xuất và trợ lý đã phải nghỉ việc. Động thái này làm tê liệt một đài phát thanh truyền thông hoạt động với gần 50 ngôn ngữ.

"Tôi vô cùng đau buồn khi lần đầu tiên sau 83 năm, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ buộc phải im lặng", ông Abramowitz cho biết trong một bài đăng trên LinkedIn.

Trưởng văn phòng VOA tại Seoul, Hàn Quốc, William Gallo, cho biết ông đã bị chặn khỏi tất cả hệ thống và tài khoản của công ty.

"Tất cả những gì tôi muốn làm là đưa tin thẳng thắn và nói lên sự thật, bất kể tôi đang đưa tin về chính phủ nào. Nếu đó là mối đe dọa đối với bất kỳ ai, thì cứ để như vậy", ông Gallo cho biết.

Trước đó, ABC News đưa tin tất cả nhân viên toàn thời gian của đài VOA đã được thông báo về việc bị cho nghỉ hành chính có hưởng lương.

Vào ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thu hẹp đáng kể phạm vi hoạt động của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của chính phủ Mỹ. Lý do cho động thái này của Tổng thống Trump là tinh giản bộ máy chính quyền.

Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm tuyên truyền chính sách đối ngoại và điều phối các hoạt động của các đài phát thanh do chính phủ Mỹ tài trợ như Đài phát thanh châu Âu Tự do (RFE/RL) và Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).

Trước đó, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã lên tiếng kêu gọi đóng cửa hai cơ quan truyền thông do chính phủ Mỹ tài trợ là RFE/RL và VOA.

Cùng với tỷ phú Elon Musk, ông Richard Grenell, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về các Sứ mệnh Đặc biệt, cũng phản đối mạnh mẽ việc chính phủ Mỹ tài trợ cho các tổ chức truyền thông với lập luận rằng tiền thuế của người dân không nên được sử dụng để hỗ trợ các cơ quan này.

"Đài phát thanh Châu Âu Tự do và Đài tiếng nói Hoa Kỳ là các cơ quan truyền thông do người dân Mỹ trả tiền. Đó là những phương tiện truyền thông do nhà nước sở hữu", ông Grenell được cho là đã phát biểu như vậy vào ngày 9/2.

"Tôi đã làm việc với những phóng viên của các đài này nhiều thập niên. Đó là di sản của quá khứ. Chúng ta không cần các cơ quan truyền thông do chính phủ trả tiền", ông Grenell nhấn mạnh.

Với tư cách là người đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), ông Musk đã thẳng thừng chỉ trích các khoản tiền thanh toán của liên bang cho những tổ chức truyền thông như Politico, AP và The New York Times, coi đó là cách sử dụng không hiệu quả tiền của người nộp thuế, đồng thời đang xúc tiến các động thái giải thể.

Trong khi đó, ông Grenell, với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Trump, cũng đã công khai lên án việc chính phủ Mỹ chi trả cho các gói đăng ký phương tiện truyền thông và cho rằng các nguồn tài trợ đó phải bị chấm dứt ngay lập tức.