Binh sĩ Ukraine sơ tán đồng đội bị thương (Ảnh minh họa: New York Times).

"Đêm không yên tĩnh"

Kênh Military Summary đưa tin, Nga và Ukraine tiếp tục "ăn miếng trả miếng" bằng các cuộc tập kích UAV. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) đã đánh chặn 334 UAV của đối phương, tuy nhiên nhà máy lọc dầu Kotovo bị đánh trúng, gây ra hỏa hoạn lớn, đồng thời một kho đạn dược bị phá hủy ở vùng Rostov.

UAV của Ukraine cũng được cho là đã khiến Lithuania phát cảnh báo khẩn cấp, nhiều quan chức phải sơ tán xuống tầng hầm tòa nhà quốc hội và người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn.

Trên thực địa, quân đội Ukraine (AFU) phản công dữ dội gần Stepnohirsk (Zaporizhia) nhưng phòng tuyến của họ ở Konstantinovka (Donetsk) cũng đang sụp đổ rất nhanh và làng Karaichny (Kharkov) bị RFAF tấn công từ 3 hướng.

Trong khi đó, các cuộc sơ tán lớn của Ukraine tiếp tục diễn ra ở Zaporizhia gần nhà máy điện hạt nhân và các làng tiền tuyến trọng yếu.

Nga, Ukraine tập kích lẫn nhau bằng UAV suốt đêm 19-20/5 (Ảnh: Military Summary).

Căng thẳng tại Konstantinovka lên đỉnh điểm

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang tham gia vào các cuộc giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu của Konstantinovka.

Tập đoàn quân cận vệ số 8 RFAF tiếp tục tấn công sâu hơn vào Konstantinovka từ đường Gromova qua các khu dân cư cao tầng. Các đơn vị xung kích đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ máy bay chiến thuật, bom lượn đã chôn vùi các vị trí phòng thủ của Ukraine trong các tòa nhà cao tầng dưới đống đổ nát một cách có hệ thống.

Mặc dù vậy, sự kháng cự của AFU vẫn cực kỳ quyết liệt. Theo các quân nhân Nga tại thực địa, lực lượng Kiev, với nhiều khó khăn và tổn thất, đang xoay sở để đưa các đơn vị bộ binh cơ giới mới vào thành phố nhằm tiến hành các cuộc phản công cục bộ ở các khu vực trọng yếu.

Tên lửa hành trình Nga phá hủy mục tiêu Ukraine tại vùng Nikolaev (Video: Telegram).

Khu phố 1 và 2, cũng như khu vực tư nhân liền kề, đã trở thành chiến trường chính cho các cuộc giao tranh bộ binh. Mỗi mét tiến lên đều khó khăn đối với lực lượng xung kích Nga, vì quân đội Ukraine không tiếc vũ khí cũng như binh lính. AFU đang tích cực sử dụng UAV để ngăn chặn lực lượng Moscow tiến vào khu phố Tsentralny.

Đối với lực lượng đồn trú của Ukraine, điều này có nghĩa là toàn bộ phần phía nam thành phố (khu vực Ukrainesky Khutor) sẽ bị xóa sổ, vì việc tiến vào khu phố trung tâm sẽ cho phép quân đội Nga liên kết với các đơn vị bạn trong khu công nghiệp. Do đó, không cần thiết phải giải thích thêm về lý do cho sự kháng cự quyết liệt của Ukraine trong các tòa nhà cao tầng.

Điều này đặt ra câu hỏi tại sao lực lượng Moscow chiếm giữ các vị trí trong khu công nghiệp Konstantinovka lại chưa di chuyển để gặp đồng đội của họ đang phát triển từ phía bên kia, buộc đối phương phải "chiến đấu trên hai mặt trận" trong khu chung cư.

Vị trí ổn định của binh sĩ Nga trong khu công nghiệp đạt được nhờ tập trung toàn bộ lực lượng vào việc đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine từ nhà máy hóa chất, vốn cũng là một điểm phòng thủ trọng yếu. Hơn nữa, vùng kiểm soát của RFAF đối với "khu phức hợp công nghiệp" là một điểm tấn công khá hẹp, cần được bảo vệ cẩn thận khỏi nguy cơ tấn công thọc sườn.

Trận chiến giành Konstantinovka đang trở nên ác liệt nhất: các nhóm xung kích Nga đã tiến dọc đường Gromova và cố gắng bắt tay với đơn vị bạn trong khu công nghiệp (Ảnh: Readovka).

Kiểm soát một phần khu công nghiệp của thành phố sẽ cắt đứt huyết mạch của toàn bộ hệ thống phòng thủ Ukraine ở Konstantinovka, và sự hiện diện ổn định ở đó chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của lực lượng Moscow. Do đó, tất cả đơn vị Nga đều tập trung vào việc đảm bảo giải quyết nhiệm vụ cụ thể này, chứ chưa cần thiết phải kết nối với các đơn vị bạn trong khu công nghiệp.

Ở phía bắc thành phố, Sư đoàn dù cận vệ số 98 RFAF đã đẩy lùi được đối phương, dồn bộ binh Ukraine vào tầng hầm của làng Molocharka. Việc thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng này bởi lính dù Nga chỉ còn là vấn đề của tương lai gần. Mối đe dọa đối với các khu dân cư phía bắc Konstantinovka tiếp tục gia tăng.

Nhìn chung, bức tranh đang dần hé lộ cho thấy rằng lực lượng đồn trú Ukraine có thể sớm đạt đến giới hạn khả năng phòng thủ của mình. Nghĩa là, quá trình sụp đổ dây chuyền do một bước đột phá thành công của Nga ở dù chỉ một khu vực cũng có thể khiến việc kháng cự tiếp theo của AFU trở nên vô nghĩa.

Ukraine tuyên bố chặn đứng 177 nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/5 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã có 177 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Đối phương đã phóng một tên lửa, thực hiện 72 cuộc oanh kích, thả 230 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 5.558 UAV cảm tử và thực hiện 2.297 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản hóa giải các nỗ lực tấn công của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.

Nga rút lui ở cánh tây Zaporizhia

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tình hình mặt trận Orekhov trên cánh tây Zaporizhia đã có những diễn biến mới. Trong 3 tháng qua, quân đội Ukraine đã tái lập được một vị trí vững chắc trong vùng xám phía nam Mala Tokmachka, trong khi tại chính thị trấn này, chiến tuyến chạy dọc theo tàn tích của nhà tù. Trong khi đó, quân đội Nga đã từ bỏ Novodanylivka, rút ​​lui về vùng ngoại ô phía nam.

Ukraine phản công ác liệt ở khu vực trung tâm Zaporizhia, tái chiếm nhiều vị trí xung quanh Mala Tokmachka, và buộc quân đội Nga phải rút lui theo mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại mặt trận Vasylivka, quân đội Ukraine đã thành công trong việc loại bỏ mũi nhọn của Nga ở phía đông Stepnohirsk, giành quyền kiểm soát tuyến phòng thủ chính đến Pavlivka. Ngược lại, lực lượng Moscow đã tái chiếm phần lớn Prymorske, đẩy lùi chiến tuyến về phía các khu nhà nghỉ phía nam gần tuyến đường sắt cũ.

Ukraine phản công ác liệt trên cánh tây Zaporizhia, cắt đứt mũi nhọn của Nga ở phía đông Stepnohirsk (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga đẩy lùi Ukraine ở cánh đông Zaporizhia

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía tây sông Gaichur trên cánh đông Zaporizhia. RFAF đang chiếm giữ các vị trí mới trên đường tiếp cận Vozdvizhevka và giành lại quyền kiểm soát các vị trí cũ.

Ukraine tiếp tục cố gắng xâm nhập vào một số khu vực. Họ đang cố gắng cản trở bước tiến đối phương bằng cách cử các nhóm nhỏ khiến lực lượng Moscow phải dừng tấn công để tìm kiếm và tiêu diệt các mối đe dọa. Chỉ trong 24 giờ qua đã có 13 nỗ lực như vậy bị ngăn chặn.

Mặc dù vậy, cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn trên một mặt trận rộng lớn dọc theo tuyến Vozdvizhevka - Verkhnyaya Tersa - Huliaipole. Dự kiến ​​sẽ sớm có đột phá, vì Cụm tác chiến phía Đông RFAF rõ ràng đã tăng cường nỗ lực trong trận chiến giành vành đai phòng thủ Zaporizhia.

Tuy nhiên, có rất ít tin tức đến từ khu vực phía bắc mặt trận. Trước đó, lực lượng Kiev đã tiến hành các cuộc phản công gần Rozhdestvenskoye và Ternovatoye, nhưng sau đó nguồn tin tức và hình ảnh từ đó đã thưa dần.

Dù vậy, điều này không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc, vì ở khu vực Dnipropetrovsk lân cận và trước đó ở cánh đông Zaporizhia, các cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra "trong im lặng" đối với truyền thông Ukraine. Điều này khá bất thường, vì trước đó Kiev đã tích cực quảng bá và phóng đại bất kỳ thành công nhỏ nào.

Nga chặn đứng đà phản công của Ukraine ở cánh đông Zaporizhia, phát huy thắng lợi giành thêm nhiều vị trí mới (Ảnh; Rybar).

Cường độ giao tranh ở khu vực Burluk đang gia tăng

Kênh Rybar đưa tin, giao tranh đang leo thang ở khu vực Burluk thuộc vùng Kharkov. Lực lượng Kiev đang tập trung quân trong các khu rừng gần Ternovaya, chuẩn bị tiếp tục các cuộc phản công ở khu vực biên giới. Theo Cụm tác chiến phía Bắc RFAF, quân đội Ukraine đã sử dụng hỏa lực mạnh bắn phá khu vực đó trong hơn một tuần. Đồng thời, một lượng lớn các đơn vị AFU vẫn tập trung ở khu vực Stolbovoye và các khu rừng xung quanh.

Đoạn phim về một cuộc tấn công của lính đánh thuê bên phía Ukraine xảy ra vào cuối tháng 4 đã xuất hiện trên mạng. Chính trong cuộc tấn công này, một tay súng Colombia nổi tiếng đã bị Nga bắt giữ. Đoạn phim, như thường lệ, được phát hành với độ trễ đáng kể, dẫn đến một số nguồn tin vội vàng tuyên bố rằng Staritsa đã rơi vào tay lực lượng Moscow.

Trong điều kiện chiến đấu hiện nay, việc RFAF duy trì quân số đông đảo tại một ngôi làng nhỏ là thiếu khôn ngoan. Những tàn tích như vậy chỉ được sử dụng làm trạm quan sát, trong khi các vị trí chính được đặt ở những vị trí thuận lợi và dễ phòng thủ hơn. Việc AFU xông vào đống đổ nát chưa cho thấy sự mất kiểm soát. Hơn nữa, kết quả của cuộc tấn công đó đã được biết và lính đánh thuê Colombia đã đưa ra lời khai.

Trong các khu rừng gần Verkhnyaya Pisarevka, lực lượng Kiev không chỉ cố gắng làm chậm bước tiến của đối phương mà còn củng cố vị trí của mình ở khu vực Bugayevka để ngăn chặn RFAF tiến xa hơn về phía nam dọc theo sông Seversky Donets xuyên qua các khu rừng.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov. Lực lượng Ukraine đang phản công dữ dội (Ảnh: Rybar).

Giao tranh vẫn tiếp diễn gần Volokhovka, nơi vừa được binh sĩ Nga giải tỏa. Các cuộc đụng độ đang diễn ra ở đó, gần Karaichny và vành đai rừng liền kề. Xa hơn về phía đông một chút, Lực lượng Moscow đang tiến gần ngôi làng nhỏ Rybalchino, với những thành công cục bộ.

Ở sườn phía đông, RFAF đã chiếm giữ một số vị trí trong hẻm núi Orekhovy trên đường đến làng Novovasilyevka. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về một cuộc tấn công vào ngôi làng.

Như Rybar đã dự đoán, cường độ giao tranh ở khu vực Burluk chỉ đang gia tăng sau khi lực lượng dự bị Ukraine được điều động từ khu vực Kupyansk đến đó. Các cuộc phản công ở nhiều khu vực sẽ ngày càng thường xuyên hơn. Hơn nữa, Bộ chỉ huy Kiev hoàn toàn có thể dùng sức người để đổi lấy các cuộc tấn công nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông, như vụ tấn công gần đây vào Otradnoye.