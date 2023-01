Những người tuổi Mão thường được đánh giá là ít nói, dịu dàng nhưng luôn hành động nhanh nhẹn khi cần thiết và luôn kiên định với mục tiêu đã chọn. Dưới đây là 10 nhân vật nổi tiếng thế giới tuổi Mão.

Nhà bác học Albert Einstein

Albert Einstein, sinh năm 1879 tại Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại.

(Ảnh: Inc-Asean).

Ông chính là người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại (trụ cột còn lại là cơ học lượng tử). Năm 1921, ông được trao Giải Nobel Vật lý "cho những cống hiến của ông đối với vật lý lý thuyết, và đặc biệt cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện", công trình mang tính bước ngoặt khai sinh ra lý thuyết lượng tử.

Năm 1940, ông quyết định định cư tại Mỹ và chính thức trở thành công dân nước này. Ông làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton, New Jersey cho đến khi qua đời vào năm 1955. Sau đó, ông được tạp chí Time bầu chọn là người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Cố nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej

Cố nhà vua Bhumibol Adulyadej (Vua Rama IX) sinh ngày 5/12/1927 tại bệnh viện Cambridge, tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Ông kế vị ngôi quân chủ Thái Lan ngày 9/6/1946 sau khi anh trai, Vua Ananda Mahidol, qua đời trong một tai nạn.

(Ảnh: AP).

Trong hơn 70 năm trị vì, vua Bhumibol đã khởi động hơn 3.000 đề án với mục tiêu cải thiện đời sống người dân tại những vùng nghèo nhất của Thái Lan.

Đối với hàng triệu người Thái, cái tên Bhumibol Adulyadej luôn song hành hình ảnh một vị vua nhân từ và đáng kính. Những bài phát biểu, bài viết của vị quốc vương luôn tìm được cách tiếp cận với trái tim của quốc dân và dạy cho họ những bài học về cách làm người.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ để cải thiện cuộc sống và văn hóa Thái Lan, cố quốc vương Bhumibol Adulyadej được người dân xứ sở Chùa Vàng kính ngưỡng như là vị cha của dân tộc.

Năm 2016, vua Bhumibol Adulyadej qua đời và đến 1 năm sau, lễ hỏa táng được tổ chức tại Bangkok.

Cựu nữ Tổng thống đầu tiên của Chile

Bà Michelle Bachelet sinh năm 1951 tại Santiago trong một gia đình có cha là phi công quân sự, ông Alberto Bachelet. Ngay từ nhỏ, một trong những ký ức lâu bền nhất ghi nhớ từ thời ấu thơ là chuyện cha bà tặng con gái khẩu súng lục vào ngày sinh lần thứ 15 và dạy con gái bắn.

(Ảnh: Reuters).

Lớn lên, bà gia nhập chính trường với tư cách đảng viên đảng Xã hội. Bà Bachelet đã cống hiến nhiều công sức vào các cuộc đấu tranh vì công bằng xã hội. Năm 2000, Tổng thống Chile Ricardo Lagos đã cử bà làm Bộ trưởng Bộ Bảo vệ sức khỏe. Tới năm 2002, bà Bachelet trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Chile, đánh dấu lần đầu tiên người Chile giao Bộ Quốc phòng cho một phụ nữ.

Năm 2006, bà được bầu chọn trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Chile, một trong những quốc gia giàu nhất Mỹ Latinh. Tháng 9/2006, tạp chí Forbes chọn bà vào danh sách 100 phụ nữ quyền thế nhất thế giới, ở vị trí thứ 17. Bà nắm quyền đến năm 2010. Theo Hiến pháp Chile, bà không được quyền tranh cử hai nhiệm kỳ liên tiếp, mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn ở mức cao.

Vì vậy, đến năm 2014, bà Bachelet mới tiếp tục tranh cử, giành chiến thắng và nhậm chức Tổng thống Chile nhiệm kỳ hai, trở thành Tổng thống đầu tiên nắm quyền hai nhiệm kỳ tại Chile hơn nửa thế kỷ qua.

Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown

Ông Gordon Brown sinh năm 1951, là Thủ tướng Anh và Lãnh đạo Công đảng từ năm 2007-2010. Trước khi đảm nhận vị trí này, ông là Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ của Thủ tướng Tony Blair.

(Ảnh: Getty).

Trong nhiệm kỳ Thủ tướng của mình, Brown đã tiến hành các cuộc cải cách tiền tệ lớn ở Anh. Ông đã chuyển giao quyền thiết lập lãi suất cho Ngân hàng Anh bằng cách mở rộng quyền hạn của Bộ Tài chính để chi trả cho nhiều chính sách trong nước và bằng cách chuyển giao trách nhiệm giám sát ngân hàng cho Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

Tuy nhiên, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2010, Quốc hội Anh rơi vào tình trạng "quốc hội treo" và ông Brown đã buộc phải từ chức lãnh đạo Công đảng và Thủ tướng.

Cố Tổng bí thư Trung Quốc Hồ Diệu Bang

Ông Hồ Diệu Bang nắm quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới năm 1987.

(Ảnh: Wiki).

Ông Hồ Diệu Bang sinh năm 1915 trong một gia đình nông dân tại tỉnh Hồ Nam, khi Trung Quốc bước vào thời đại cách mạng dân chủ sau khi nhà Thanh bị lật đổ. Ông từng chủ trương kết hợp cải cách kinh tế và chính trị, được coi là một trong những đồng minh quan trọng nhất của ông Đặng Tiểu Bình.

Sau khi lên nắm quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông nổi tiếng là vị Tổng bí thư có khuynh hướng cải cách. Báo chí Trung Quốc ca ngợi ông Hồ Diệu Bang đã có nhiều nỗ lực trong việc phục hồi các quan chức từng bị hàm oan trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, đưa Đảng Cộng sản ra khỏi sự hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa và khởi xướng một động lực mới cho mở cửa và cải cách.

Năm 1989, hai năm sau khi mãn nhiệm, ông qua đời vì bị đau tim.

Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa

Ông Rafael Correa sinh ngày 6/4/1963 tại thành phố Guayaquil, miền tây Ecuador trong một gia đình trung lưu. Ông kết hôn với bà Anne Malherbe Gosseline và có 3 người con.

(Ảnh: Reuters).

Sau nhiều năm gia nhập chính trường, cuối năm 2006, ông được bầu làm Tổng thống và chính thức nhậm chức vào tháng 1/2007. Ông Correa tái đắc cử Tổng thống vào tháng 4/2009 ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên - một sự kiện lịch sử ở đất nước Nam Mỹ này vì lần đầu tiên trong 30 năm một cuộc bầu cử tổng thống không phải tiến hành vòng hai.

Ông Correa cam kết cải cách hiến pháp, cơ cấu chính trị và tăng cường chi tiêu xã hội. Lời hứa của ông được thực hiện vào tháng 9/2008 khi 65% người dân Ecuador bỏ phiếu ủng hộ hiến pháp mới với nhiều thay đổi sâu rộng. Ông cũng chi hàng tỷ USD cho các dự án xã hội.

Ông Correa được coi là nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Ecuador. Một trong những quyết định thể hiện cá tính đó là từ chối gia hạn thời gian cho Mỹ thuê các căn cứ không quân để thực hiện việc chống ma túy.

Cựu Tổng thống Correa hiện đang sinh sống tại Bỉ kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2017. Vào năm 2020, ông bị Tòa án Công lý quốc gia của Ecuador tuyên án 8 năm tù giam vì tội tham nhũng và cho đến nay Ecuador đề nghị Bỉ cho dẫn độ cựu Tổng thống Correa về nước nhiều lần nhưng chưa thành công.

Cựu Thủ tướng Italy Romano Prodi

Sinh ngày 9/8/1939, ông Romano Prodi được đánh giá là thủ tướng thành công nhất Italy thời hậu chiến.

(Ảnh: Romano Prodi).

Ông Romano Prodi tốt nghiệp khoa kinh tế trường Đại học Công giáo ở Milan năm 1961 và tiếp tục một khóa học sau đại học tại trường Kinh tế London. Ông từng là Giáo sư thỉnh giảng ở trường Đại học Harvard trong năm 1974.

Sự nghiệp chính trị của ông Prodi bắt đầu khi ông là thành viên đảng Dân chủ Cơ đốc giáo. Năm 1995, ông là một trong những người sáng lập liên minh trung tả Olive Tree (Cành ôliu) và đánh bại liên minh trung hữu Pole of Freedoms của ông Silvio Berlusconi trong cuộc tổng tuyển cử năm 1996, trở thành thủ tướng Italy.

Ông kết hôn với người con gái là mối tình thời thơ ấu và có hai con trai. Ông nổi tiếng là một vị thủ tướng bình dân. Thú vui giải trí của ông là đi xe đạp và đây cũng là phương tiện đi làm của ông ở thành phố Bologna. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông thường đi lại bằng một chiếc xe buýt cũ, trong khi các vị thủ tướng khác thường tiếp xúc cử tri bằng máy bay riêng.

Thủ tướng đầu tiên của Malaysia Tunku Abdul Rahma

Sinh ra trong một gia đình hoàng gia ở Kedah, ông Abdul Rahman là con trai của Quốc vương thứ 24 của Kedah và trở thành cha đẻ của Malaysia độc lập.

(Ảnh: Celeb-true).

Trước khi giành được độc lập cho đất nước, ông Rahman cũng là thành viên của Tổ chức Quốc gia Mã Lai, một tổ chức đấu tranh chống lại Liên minh Malaya của Anh. Còn được gọi là Bapa Kemerdekaan, ông trở thành Thủ tướng đầu tiên của đất nước sau khi Sarawak, Sabah và Singapore sáp nhập để thành lập Malaysia vào năm 1963.

Ông qua đời vào năm 1990 và được chôn cất tại Lăng Hoàng gia Langgar ở Alor Star.

Ông trùm thời trang Ralph Lauren

Ralph Lauren được biết đến là một nhà thiết kế uy tín, nhiều kinh nghiệm trong làng thời trang, đồng thời, là người sáng lập Ralph Lauren Corporation với thương hiệu thời trang nổi tiếng Polo.

(Ảnh: Business Insider).

Sinh năm 1939 ra tại The Bronx, New York (Mỹ), ông là con út trong 4 người con của một gia đình Do Thái đến từ Belarus. Nhà Ralph không giàu nhưng có truyền thống nghệ thuật. Mẹ là Fradyl Koltar - Lifshitz, cha là họa sĩ vẽ tranh tường Frank Lifshitz. Mẹ của ông từng muốn con trai út của mình trở thành một giáo sĩ Do Thái, tuy nhiên cậu bé lại tự lập từ sớm và có ý chí phấn đấu riêng và đã thành công như hiện nay.

Dù rất giàu có, Ralph nổi tiếng là người đàn ông bình dân chính hiệu của gia đình. Nhà thiết kế không muốn lãng phí thời gian cho những câu chuyện phiếm ngoài xã hội mà luôn thích dành thời gian yên bình bên vợ con trong ngôi nhà ở Đại lộ 5, New York.

Ralph Lauren và vợ Ricky có ba người con, hai trai và một gái, đều đã khôn lớn và thành đạt.

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss

Trước khi kế nhiệm ông Boris Johnson làm Thủ tướng Anh vào tháng 9/2022 và là người đứng đầu Đảng Bảo thủ, bà Liz Truss, sinh năm 1975, từng là Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển trong 1 năm.

Ảnh: Getty

Hai ngày sau khi bà được bổ nhiệm làm Thủ tướng, Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời sau 70 năm trị vì và bà Truss đã lãnh đạo đất nước tổ chức lễ tang cấp nhà nước.

Bà Truss nhậm chức thủ tướng Anh vào thời điểm kinh tế Anh có nhiều bất ổn, người dân và doanh nghiệp chật vật với giá cả leo thang, nợ chính phủ gia tăng và nền kinh tế năng suất thấp và có nguy cơ rơi vào suy thoái kéo dài.

Vị nữ lãnh đạo này đã cam kết sẽ mang lại thay đổi kinh tế cho Vương quốc Anh trong vòng 30 năm, khẳng định muốn một "cách tiếp cận mới táo bạo" để ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng cầm quyền, bà Truss đã tuyên bố từ chức do vướng những chỉ trích về chương trình cải cách kinh tế vốn gây ra nhiều chia rẽ trong nội bộ đảng và những tác động không tốt trên thị trường.

Cầu thủ bóng đá Lionel Messi

Lionel Messi sinh năm 1987, được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Messi giữ kỷ lục 7 lần giành Quả bóng vàng, 6 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu và vào năm 2020 được xếp vào Đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại (Ballon d'Or Dream Team).

(Ảnh: AFP).

Sau World Cup 2022, cái tên Lionel Messi càng tăng thêm giá trị và danh hiệu vô địch mùa giải World Cup 2022 đã mang lại cho Lionel Messi một số tiền khổng lồ. Theo Daily Mail, ước tính từ sau trận chung kết World Cup, anh thu về khoảng 9 triệu USD.

Ngoài sự nghiệp lừng lẫy, Messi còn nổi tiếng với một gia đình hạnh phúc cùng vợ là người mẫu Antonella Roccuzzo và 3 con trai.