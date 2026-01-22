Trồng thêm hàng trăm cây mai anh đào khu vực trung tâm Đà Lạt

Ngày 22/1, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan trồng 200 cây mai anh đào tại các công viên, tuyến đường trung tâm nhằm làm đẹp cảnh quan, tạo điểm nhấn du lịch, bảo vệ môi trường.

Đây là hoạt động nằm trong “Chiến dịch chung tay trồng mai anh đào”, hưởng ứng Lễ hội hoa mai anh đào năm 2026 đang được tổ chức tại các phường trung tâm vùng đô thị Đà Lạt.

Mai anh đào được trồng thêm tại công viên ven bờ hồ Xuân Hương ở Đà Lạt (Ảnh: Diễm Thương).

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, việc trồng mai anh đào không những cải thiện cảnh quan, môi trường mà còn khơi dậy tinh thần cộng đồng chung tay gìn giữ, phát triển những giá trị của “xứ sở sương mù” mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

“Chiến dịch chung tay trồng mai anh đào cũng là hành động gieo mầm cho “di sản” thiên nhiên sắc hồng rực rỡ, biểu tượng của sự sống, nét đẹp văn hóa truyền thống của Đà Lạt.

Du khách ngắm mai anh đào nở hoa bên bờ hồ Xuân Hương vào xuân 2022 (Ảnh: Minh Hậu).

Được biết, các gốc mai anh đào trong chiến dịch nói trên đa phần có tuổi sinh trưởng khoảng 5 năm, phù hợp để chăm sóc, sớm tạo cảnh quan cho vùng Đà Lạt.

Mai anh đào Đà Lạt có thân giống đào mận, hoa thuộc dạng đơn năm cánh giống hoa mai, có màu hồng nhạt, là loài hoa mang lại sự lãng mạn cho “xứ sở sương mù”. Mai anh đào Đà Lạt thường nở vào đầu mùa xuân, cuối tháng 12 năm trước hoặc từ tháng 1 đến tháng 2 dương lịch năm sau tùy theo thời tiết. Vẻ đẹp của loài hoa này thường kéo dài trong khoảng 1 tháng.

Hoa mai anh đào Đà Lạt có màu hồng nhạt, lãng mạn (Ảnh: Minh Hậu).

Suốt hàng chục năm qua, chính quyền, người dân vùng đô thị Đà Lạt luôn quan tâm, trồng, chăm sóc mai anh đào để tô điểm thêm cảnh quan. Hiện nay, nhiều tuyến phố mang dấu ấn riêng của mai anh đào như Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương), phố Trần Hưng Đạo, đường Hồ Xuân Hương, quốc lộ 20 đoạn thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt, đồi chè Cầu Đất…

Hôm 16/1 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng khai mạc Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt 2026 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Lễ hội có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, kéo dài đến hết ngày 30/1.