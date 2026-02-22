Đàn Nam Giao và những lần tế lễ đầu tiên, cuối cùng của triều Nguyễn

Công trình tế tự mang tầm quốc gia

Theo tư liệu lịch sử, đàn Nam Giao triều Nguyễn (nay thuộc địa phận phường Thuận Hóa, thành phố Huế) được xây dựng vào năm 1806 dưới thời vua Gia Long, cách Kinh thành khoảng 4km về phía Nam. Đàn có diện tích hơn 100.000m2, cao gần 5m, chia thành 3 tầng quay về hướng Nam, tượng trưng cho 3 yếu tố Thiên - Địa - Nhân.

Tầng trên cùng là Viên đàn, có hình tròn, tượng trưng cho trời; tầng giữa gọi là Phương đàn, tượng trưng cho đất; tầng thấp nhất hình vuông, tượng trưng cho người.

Đàn Nam Giao triều Nguyễn có 3 tầng, xung quanh trồng nhiều thông (Ảnh: Cao Tiến).

Ba tầng của đàn Nam Giao đều xây lan can sơn màu khác nhau tượng trưng cho các yếu tố tương ứng. Xung quanh đàn trồng rất nhiều thông, ngoài ra còn có một số công trình khác như Trai cung (nơi vua sẽ tạm trú vài ngày để chay tịnh trước khi tế lễ), Thần trù (nhà bếp), Thần khố (nhà kho),…

Theo Tiến sĩ Huỳnh Thị Vân Anh, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế, việc quy hoạch vị trí, xây dựng kiến trúc và thực hành nghi lễ được điển chế hóa bằng nhiều quy định chặt chẽ. Việc tô màu lan can các tầng của đàn, thiết kế hình dáng thể hiện rõ vũ trụ quan của người đương thời theo quan niệm “trời tròn, đất vuông”.

Viên đàn có hình tròn, là nơi dành cho vua thực hiện nghi lễ tế Giao (Ảnh: Cao Tiến).

Đặc biệt, việc xây dựng đàn và tổ chức lễ tế Giao với vị thế “thiên tử” đã khẳng định ý chí độc lập, tự tôn dân tộc mạnh mẽ của các vua triều Nguyễn, tiêu biểu là Minh Mạng.

Nhà nghiên cứu nhận định, đàn Nam Giao là một trong những công trình di tích tế tự mang tầm quốc gia của triều đình nhà Nguyễn ở Huế. Sau khi triều Nguyễn bước vào thời kỳ thoái trào kể từ năm 1885, đàn Nam Giao trở nên suy tàn, thiếu sự quan tâm về mặt hình thức kiến trúc cũng như việc thực hành nghi lễ.

Cửa phía sau của đàn có chân móng nhà hoàng ốc, công trình tạm bằng vải, dựng lên mỗi khi tế lễ (Ảnh: Cao Tiến).

Cuối thời Nguyễn, đàn Nam Giao bắt đầu có một số biến đổi, xây thêm các công trình phụ và treo bài đồng khắc tên các quan chức người Pháp.

Đầu năm 1947, khi trở lại Việt Nam, quân đội Pháp đã đưa phương tiện đến đập, lấy đá ở thành ngoài của đàn Nam Giao đem về xây dựng công sự phòng thủ, chặt thông, phá nhà kho, nhà bếp lấy cột, đòn tay, rui,… Hai bức bình phong ở cửa Đông và Nam của công trình bị hư nát vì quân Pháp dựng bia tập bắn.

Đàn Nam Giao còn bị xuống cấp, nhiều công trình biến mất do người dân phá, chặt cây, Trai cung biến thành kho chứa lương thực và xay xát lúa, khuôn viên di tích thành bãi tập lái ô tô,…

Từ năm 1994 đến nay, nhiều công trình, hạng mục tại đàn Nam Giao được bảo tồn, tu bổ, dần trở lại với hình dáng xưa.

Những lần tế Giao đầu tiên, cuối cùng của triều Nguyễn

Theo sử sách, dưới triều Nguyễn, tế Giao là nghi lễ quan trọng bậc nhất, được tổ chức long trọng vào mùa Xuân, với sự tham gia của hàng ngàn người. Sự kiện thể hiện vai trò “thiên tử” của nhà vua, dâng vật phẩm, gửi gắm ước mong quốc thái dân an đến với trời đất và các vị thần linh.

Lễ tế Giao thường được tổ chức mỗi năm một lần, kéo dài đến 3 ngày. Sau này, buổi lễ được tổ chức 3 năm một lần.

Lễ tế Giao được tổ chức dưới thời triều Nguyễn (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Lễ tế Giao lần đầu tiên được vua Gia Long tổ chức vào ngày 27/3/1807. Lễ tế cuối cùng của triều Nguyễn diễn ra vào ngày 23/3/1945. Đã có tất cả 98 buổi đại lễ Nam Giao được diễn ra tại đây.

Trong cuốn Rồng An Nam (Hồi ký của Bảo Đại), vị vua cuối cùng triều Nguyễn mô tả, lễ tế Giao chỉ dành riêng cho hoàng đế, vốn kiêm nhiệm luôn chức vụ đại giáo chủ để đứng trung gian giữa thượng đế và con người.

Việc này không liên quan gì đến Phật giáo, việc thờ cúng gia tiên và những nghi thức về tôn giáo khác từng có ở Việt Nam. Đây là việc cúng tế nằm trong triều chính, do nhà vua đặt ra, thể hiện sự tôn sùng đối với ngọc hoàng thượng đế,... Vì vậy, nghi lễ phải được tổ chức với quy mô đồ sộ và vô cùng trọng thể.

Lễ tế đàn Nam Giao dưới thời triều đình Nguyễn (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Theo hồi ký Bảo Đại, ngày tổ chức sự kiện được công bố trước 3 tháng. Vào thời điểm diễn ra sự kiện, các vua triều Nguyễn sẽ được rước bằng kiệu sơn son thếp vàng, xuất phát từ điện Cận Chánh bên trong Hoàng cung. Vua ngồi trong chiếc ngự đi ở giữa, xung quanh có các kiệu của hoàng thân dòng tộc, được binh lính ngự lâm đi theo hộ vệ.

Khi đám rước đến đàn tế, vua được đưa vào Trai cung nghỉ ngơi qua đêm. Đúng giờ tế Giao, vua được đưa đến cửa Tây, từ đó đi bộ lên Viên đàn để làm lễ.

Một cuộc tế Giao diễn ra ở nơi xa Huế

Theo sách Lễ Tết ăn chơi trong cung Nguyễn của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, vào năm 1953, đến thời điểm tổ chức lễ tế Nam Giao, bà Thái hậu Từ Cung được các nhà chiêm tinh của triều đình cũ tính toán giúp ngày, giờ thuận lợi. Bà báo cho cựu hoàng Bảo Đại, khi đó đang ở Buôn Mê Thuột. Nhận tin báo, ông đã quyết định cử hành lễ ở một nơi xa Huế.

Tháng 4/1953, bên cửa rừng ở Buôn Mê Thuột, Bảo Đại tổ chức lễ tế Giao theo đúng nghi thức cổ truyền. Trong buổi lễ, cựu hoàng báo cáo với trời về sứ mạng của mình, cầu cho đất nước sớm được hòa bình.

Một vị vua nhà Nguyễn trên kiệu đến lễ tế Giao (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Do lễ kéo dài, phải quỳ quá lâu, một trong số những con voi được Bảo Đại đưa đến làm lễ đã tấn công những con bên cạnh, khiến buổi lễ trở nên náo loạn. Những người có mặt trong buổi lễ mạnh ai nấy chạy, cố tránh xa những con vật đang hung dữ.

“Xong buổi lễ, nhiều người giải thích sự việc này với Bảo Đại, đây là một triệu chứng của nhà trời. Triệu chứng báo hiệu chấm dứt vĩnh viễn vai trò chính trị của Bảo Đại”, trích sách Lễ Tết ăn chơi trong cung Nguyễn.

Theo Tiến sĩ Huỳnh Thị Vân Anh, do tác động của bối cảnh chính trị, xã hội khác nhau, đặc biệt là khi triều đại quân chủ không còn, các hoạt động tại những điểm tế tự mang tầm quốc gia ở Huế dưới triều Nguyễn đều bị hủy bỏ. Những hoạt động còn lại chỉ mang tính tâm linh ở phạm vi hẹp, hoàn toàn không đại diện cho quốc gia hay quyền lực chính trị.

Trong thời kỳ chiến tranh, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc đã đứng ra tổ chức một lễ tế Giao vào ngày 21/3/1972 tại đàn Nam Giao với mục đích cầu quốc thái dân an.

Lễ tế này không có tam sinh (dê, bò, lợn), chỉ có rượu, trầu, trà, hoa quả với nghi thức đơn giản. Đặc biệt, bà Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại) cũng như vị chủ tế đều quỳ ở Phương đàn để lạy vọng lên vòng tròn cao nhất, nơi chỉ dành cho riêng nhà vua.

Từ năm 2004, lễ tế Giao được phục dựng dưới hình thức sân khấu hóa và tiếp tục được tổ chức trong các dịp Festival Huế. Tuy nhiên, quy mô và thời gian tổ chức không phải năm nào cũng giống nhau.