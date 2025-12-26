Lễ hội hoa mai anh đào diễn ra suốt 1 tháng ở Đà Lạt

Ngày 26/12, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, thông tin, địa phương sẽ tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 với thời gian kéo dài khoảng 1 tháng.

Du khách chụp hình bên mai anh đào ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, lễ hội chính thức diễn ra từ ngày 15/1/2026 đến ngày 15/2/2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của hoa mai anh đào, chào đón năm mới 2026. Lễ hội bao gồm các chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm khai mạc, chào năm mới 2026, bế mạc tại Quảng trường Lâm Viên; trang trí nghệ thuật “Đường hoa ánh sáng” tại đường Trần Hưng Đạo. Các chương trình được tổ chức trong thời gian hoa mai anh đào nở rộ, trúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, địa phương tổ chức các chương trình, họat động hưởng ứng lễ hội gồm: Công bố bản đồ giới thiệu điểm đến - tour du lịch ngắm hoa mai anh đào; thưởng lãm mai anh đào; người dân, du khách thưởng thức cà phê miễn phí với chủ đề "Hẹn nhau mùa hoa nở” tại Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; thưởng lãm “Hoa mai anh đào trên vùng trà Cầu Đất” tại Đồi trà Cầu Đất; “Giấc mơ hoa anh đào giữa lòng thung lũng” tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu.

Mai anh đào bung nở trên một tuyến phố ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Tại Công viên Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, ban tổ chức lễ hội tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc hoa anh đào”; thi vẽ tranh “Em và hoa anh đào”. Đồng thời tổ chức hội thi dân vũ “Hoa mai anh đào - Langbiang” tại phường Langbiang - Đà Lạt.

Được biết, mai anh đào được nhân giống, trồng nhiều tại vùng đô thị Đà Lạt và một số vùng lân cận ở Lạc Dương, Đức Trọng. Mai anh đào thường nở hoa vào thời điểm cuối năm trước đến hết tháng 3 năm sau, đây là lúc tiết trời Đà Lạt bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm.