Du khách cuốc đất ở làng du lịch tốt nhất thế giới

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), làng rau Trà Quế, một di sản hơn 400 tuổi tại phường Hội An Tây, Đà Nẵng, đã long trọng khai mạc lễ hội Cầu Bông Xuân Bính Ngọ 2026. Sự kiện văn hóa truyền thống này đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự.

Lễ hội Cầu Bông là dịp để cộng đồng Trà Quế bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến trời đất, các vị thần linh, cùng những bậc tiền nhân đã có công khai phá, lập làng. Đây cũng là dịp để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu.

Nghi thức cúng thần linh tại lễ hội Cầu Bông Xuân Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Công Bính).

Lễ hội diễn ra với chuỗi các nghi thức tế lễ truyền thống và nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề trồng rau Trà Quế.

Ngay từ sáng sớm, người dân trong làng đã chuẩn bị các mâm lễ vật cúng tạ, hăng hái tham gia vào các hoạt động dân gian sôi nổi như trò chơi bài chòi, biểu diễn lân sư rồng, trình diễn cuốc đất gieo cải. Những hoạt động này đã tạo nên một không khí sinh hoạt, giao lưu đầy gắn kết giữa người dân và du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi thức tâm linh được các bô lão của làng thực hiện theo phong tục truyền thống, bao gồm diễu hành dâng lễ vật về khu hành lễ, tổ chức dâng lễ, cúng tế Thần Nông cùng các vị thần, viếng hương mộ Thượng thư Bộ binh Nguyễn Văn Điển, trải nghiệm trồng rau đầu năm.

Du khách trải nghiệm cuốc đất trồng rau tại lễ hội (Ảnh: Công Bính).

Lễ hội Cầu Bông Trà Quế không chỉ là dịp để thể hiện lòng thành kính của những người con gắn bó với thiên nhiên và tri ân công đức các bậc tiền hiền, mà còn là biểu tượng cho ước mơ, khát vọng về một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp, dựa trên nỗ lực, sáng tạo, sự chăm chỉ lao động của cư dân nơi đây.

Trung bình mỗi năm, làng rau Trà Quế đón hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp sinh thái truyền thống như trồng rau, bón phân, tưới nước, thưởng thức các món ăn chế biến tại chỗ từ rau sạch. Riêng năm 2025, làng rau đã đón khoảng 40.000 lượt khách tham quan.

Du khách chụp hình lưu niệm tại vườn rau Trà Quế (Ảnh: Công Bính).

Bà Mai Thị Hạnh (50 tuổi, du khách đến từ Hà Nội), lần đầu tiên đến làng rau Trà Quế đúng dịp lễ hội, đã không giấu được sự hào hứng khi tham gia các hoạt động như cuốc đất trồng rau, tưới nước. Bà còn diện trang phục đẹp để chụp hình lưu niệm với vườn rau xanh mướt.

“Lần đầu tiên tôi đến làng rau Trà Quế đúng dịp lễ hội Cầu Bông, không khí thật sôi động, ai cũng thân thiện, vui vẻ. Lần sau đến Hội An, nhất định tôi sẽ ghé lại vườn rau để tiếp tục được trải nghiệm”, bà Hạnh chia sẻ.