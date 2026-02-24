Lò mì quảng ở Đà Nẵng 25 năm chỉ tráng bằng trấu, hút khách quốc tế

Trong con hẻm nhỏ chỉ hơn 2m tại thôn Hà Mỹ (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng), lò mì Quảng của gia đình bà Võ Thị An (64 tuổi) đã trở thành điểm địa chỉ hấp dẫn, thu hút hàng trăm du khách quốc tế mỗi ngày đến trải nghiệm và khám phá văn hóa ẩm thực địa phương.

Mặc dù không gian bếp chật hẹp, chỉ đủ chứa khoảng 20 người, nhưng mỗi ngày, lò mì của bà An đón tiếp 5-7 đoàn du khách, chủ yếu đến từ Mỹ và các nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Đức. Họ tìm đến đây để tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán và hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Bà An hướng dẫn du khách tráng mì Quảng (Ảnh: Công Bính).

Du khách tỏ ra ngạc nhiên và thích thú khi chứng kiến quy trình làm mì Quảng nổi tiếng, từ khâu xay bột, pha bột đến tráng mì, tất cả đều được thực hiện thủ công từ hạt gạo.

Bà An cho biết du khách đặc biệt ấn tượng với việc sử dụng vỏ trấu làm nguyên liệu đốt lò, tạo ra nhiệt lượng đủ để làm nóng lò mì. Sau đó, tàn tro của trấu lại được dùng làm phân bón hữu cơ, tạo nên một vòng tuần hoàn khép kín, bền vững, khiến du khách vô cùng thích thú.

Lò mì quảng 25 năm chỉ tráng bằng trấu thu hút khách quốc tế (Video: Công Bính).

Lò mì Quảng của bà An đã hoạt động được 25 năm và chính thức đón khách quốc tế hơn 10 năm nay. Trước đây, bà An từng làm nhiều nghề khác nhau nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Năm 40 tuổi, bà cùng chồng chuyển sang nghề tráng mì và gắn bó cho đến tận bây giờ.

Khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm tráng mì quảng (Ảnh: Công Bính).

“Tôi vừa tráng mì bán cho các hàng quán địa phương, vừa phục vụ du khách trải nghiệm. Mùa đông là thời điểm đón khách nhiều nhất, ngày nào cũng đón trên dưới 70 người, cao điểm có cả trăm khách”, bà An cho biết.

Du khách được tự tay đổ bánh, tráng bánh và vớt bánh, mỗi công đoạn đều mang lại sự hào hứng đặc biệt.

Ông Oliver, một du khách Mỹ, chia sẻ: “Được tìm hiểu các công đoạn và tự mình làm nên món mì đặc biệt này khiến tôi rất phấn khởi. Chúng tôi còn được trải nghiệm nhiều nghề truyền thống như dệt chiếu, nấu rượu… cùng người dân địa phương”.

Từ một nghề nuôi sống gia đình, bà An giờ đây đã tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ du khách mỗi ngày, cuộc sống của bà cũng được cải thiện đáng kể. Bà An dự định sẽ mở rộng không gian lò mì để phục vụ được nhiều du khách hơn trong tương lai.

Năm 2019, mô hình "Phát triển nghề tráng mì truyền thống gia đình gắn với du lịch trải nghiệm" của bà An đã đoạt giải Ba cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ chức, khẳng định giá trị và tiềm năng của mô hình này.