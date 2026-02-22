Linh vật ngựa của Đà Nẵng sẽ được xử lý thế nào khi hết Tết?

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có công văn đề xuất UBND thành phố cho phép tận dụng các mô hình linh vật ngựa sau khi kết thúc trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để phục vụ không gian công cộng.

Có hai mô hình linh vật quan trọng cần tận dụng là "kim mã hợp nhất" và "kim mã 4.0". Đây là mô hình linh vật có nhiều giá trị về nghệ thuật lẫn ý nghĩa biểu trưng cho đô thị Đà Nẵng. Thời gian duy trì trang trí dự kiến từ sau Tết đến hết tháng 9.

Mô hình “kim mã 4.0” tại sàn cảnh quan phía Nam cầu Rồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề xuất giữ nguyên mô hình “kim mã 4.0” tại sàn cảnh quan phía Nam đuôi cầu Rồng để phục vụ người dân và du khách.

Theo lý giải, đây là vị trí có nhiều góc quan sát đẹp, thuận lợi quảng bá hình ảnh thành phố năng động. Mô hình mang biểu tượng ngựa công nghệ, thể hiện tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và định hướng phát triển đô thị thông minh.

Đối với “kim mã hợp nhất” đang đặt trước cầu chữ T, đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, Sở Xây dựng đề xuất di dời về khu vực hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, trước Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Linh vật “kim mã hợp nhất” được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tác phẩm này được tạo hình từ khung kim loại kết hợp với các chữ cái ghép tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng. Linh vật này có dáng vóc mạnh mẽ, bề thế, vừa mang nét hài hòa của nghệ thuật tạo hình, vừa mang tính biểu trưng cho không gian đô thị hiện đại và sự kỳ vọng phát triển của thành phố Đà Nẵng trong năm mới.

Các mô hình quy mô nhỏ khác được đề xuất bàn giao cho các trường Mầm non trên địa bàn tiếp nhận, tái sử dụng. UBND cấp xã phối hợp lập danh sách, liên hệ đơn vị thi công để tổ chức bàn giao và vận chuyển.

Các mô hình quy mô nhỏ được trang trí tại đường hoa (Ảnh: Hoài Sơn).

Năm nay, thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư 14 vị trí trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 nằm tại các khu vực trung tâm, một số trục, tuyến đường chính.

Thành phố Đà Nẵng cũng giới thiệu đến người dân và du khách 2 linh vật ngựa nêu trên. Cả 2 tác phẩm do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) trực tiếp sáng tác, thi công. Trong dịp Tết, mô hình trang trí linh vật đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, check-in.