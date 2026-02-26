Bạn đọc giúp đỡ bé 3 tuổi đang vật lộn với bệnh ung thư hơn 120 triệu đồng

Ngày 26/2, đại diện báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long đã trao biểu tượng trưng số tiền 120.584.648 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Trần Tuyết Anh (33 tuổi, trú tại xã Lương Tâm, TP Cần Thơ), nhân vật trong bài trong bài "Cha mẹ nghèo nỗ lực cứu con trai 3 tuổi đang vật lộn với căn bệnh ung thư".

Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí chuyển khoản đến chị Tuyết Anh. Nhận được sự hỗ trợ quý báu này, chị Tuyết Anh bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc và nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ gia đình.

Đại diện báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Tuyết Anh (Ảnh: Việt Hằng).

Chị Tuyết Anh cho biết, nhờ số tiền bạn đọc giúp đỡ, gia đình có thể tiếp tục hành trình điều trị căn bệnh ung thư quái ác cho bé Đào Thanh Thế Sơn (3 tuổi).

"Ngày 5/3, hai mẹ con tôi sẽ đi bệnh viện ở TPHCM để hoá trị cho bé Sơn. Hy vọng con mau hết bệnh và khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường", chị Tuyết Anh xúc động chia sẻ.

Cũng theo chị Tuyết Anh, cũng nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí mà con trai lớn là Đào Thanh Phước Vinh (13 tuổi) đã kịp thời chữa trị gãy xương đầu gối. Dù vẫn ngồi xe lăn nhưng bé Vinh đang dần hồi phục tích cực và vui vẻ trở lại.

Như báo Dân trí đã phản ánh, hoàn cảnh gia đình chị Tuyết Anh vô cùng khốn đốn khi bé Đào Thanh Phước Vinh bị hội chứng bàn chân bẹt và điếc bẩm sinh; con trai nhỏ là bé Đào Thanh Thế Sơn không may mắc căn bệnh ung thư tinh hoàn khi vừa 1 tuổi.

Chị Tuyết Anh năm ngoái vừa phẫu thuật ung thư tuyến giáp, sức khoẻ còn yếu nên không thể đi làm. Vì vậy, toàn bộ viện phí đè nặng lên đôi vai của người cha là anh Đào Thanh Chế Linh (36 tuổi)..