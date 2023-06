Vợ ngã vào chảo dầu sôi khi rán bánh, chồng hận mình sức yếu

Trong phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, người phụ nữ nghèo khó Hoàng Thị Mai (SN 1975, trú ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), đang ở lằn ranh của sự sống chết, sau khi bất ngờ ngã nhào vào chảo dầu đang sôi.

Băng trắng quấn kín từ chân đến đầu người phụ nữ bất hạnh. Nhập viện đã hơn 1 tháng, nhưng hiện chị Mai vẫn chưa hồi tỉnh. Mỗi khi dịch từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, chị lại rùng mình cựa quậy, lệ ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Dường như người phụ nữ bất hạnh này vẫn cảm nhận được nỗi đau thể xác ghê gớm, mà chị đang phải chịu đựng.

Các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những trang thiết bị y tế hiện đại nhất: liên tục chạy máy lọc máu, máy thở…, để giúp người phụ nữ 48 tuổi cầm cự mạng sống.

Trong phòng bệnh, chị Mai đang từng giây, từng phút chiến đấu giành giật mạng sống với tử thần. Ngoài hành lang, người chồng của chị là anh Trịnh Văn Kiệm bồn chồn đứng ngồi không yên trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Đôi chân anh khụy xuống, trán rịn mồ hôi khi nhìn cảnh người vợ vẫn mê man bất tỉnh, ngực phập phồng theo từng nhịp máy thở.

Anh Kiệm chia sẻ: "Hơn 1 tháng rồi mà vợ em vẫn chưa tỉnh lại. Cô ấy có mệnh hệ gì thì mấy bố con em biết phải làm sao bây giờ!...", chỉ nói được vài từ, người chồng tội nghiệp phải dừng lại để thở.

Đưa 2 tay vuốt ngực, giọng anh Kiệm khản đặc: "Em mắc bệnh tim, đã phẫu thuật thay 2 van tim và sửa 1 van vào năm 2016, giờ hàng tháng vẫn phải ra Hà Nội thăm khám và lấy thuốc. Tiền nợ mổ tim năm xưa vẫn chưa trả hết, em hận mình sức yếu không giúp gì được cô ấy, nên mới ra nông nỗi này", anh Kiệm bật khóc.

Anh Kiệm buồn bã kể: Để trang trải cuộc sống, mua thuốc cho chồng, nuôi 2 đứa con ăn học cùng chăm sóc người mẹ chồng năm nay đã 90 tuổi, chị Mai phải gồng mình đến kiệt sức. Ở quê ruộng đất ít lại cằn cỗi, nhiều năm nay mẹt bánh rán của chị Mai là nguồn sống của gia đình 5 nhân khẩu này.

Chính vì vậy, bao năm qua cái vòng luẩn quẩn "đói nghèo, bệnh tật…" luôn đeo bám gia đình khốn khó này, khiến họ luôn trong diện hộ nghèo rồi cận nghèo mãi không thể thoát ra được.

"Vợ em thường phải thức dậy từ 1h sáng, rán bánh cho kịp buổi chợ sớm. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cộng thêm căn bệnh tiểu đường hành hạ nên cô ấy kiệt sức ngất xỉu, rồi ngã nhào vào chảo dầu sôi đang rán bánh", anh Kiệm đau đớn nhớ lại.

Anh Kiệm cho biết thêm, đứa con lớn của anh đang học năm 3 Đại học GTVT TPHCM, đứa con thứ hai năm nay thi vào lớp 10, khi nghe tin mẹ gặp nạn, cả 2 nằng nặc đòi nghỉ học để đi làm kiếm tiền chạy chữa cho mẹ.

"Nhà em vẫn mê man bất tỉnh. Bác sĩ bảo bệnh tình của cô ấy phải được chạy chữa tích cực và kiên trì. Nợ cũ em vay mổ tim vẫn chưa trả hết, giờ em không biết phải vay mượn thêm ở đâu nữa. Con cái thì đòi bỏ học, gia đình em túng quẫn quá rồi. Xin các bác cứu vợ em với!..", anh Kiệm ngồi bệt xuống, đưa tay ôm mặt khóc nấc lên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân Hoàng Thị Mai nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, tổn thương bỏng 62% (30%) độ sâu III, IV ở cổ, lưng, bụng, mông, tứ chi.

Bệnh nhân mắc đái tháo đường túyp 2 từ trước, hiện đang bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng nên phải lọc máu và thở máy, hồi sức tích cực. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn có cơ hội sống nếu tiếp tục được điều trị tích cực.

"Điều khiến chúng tôi vô cùng trăn trở, là hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá khó khăn, bệnh nhân là lao động chính phải chăm sóc người chồng mắc bệnh tim nặng, mẹ già ngoài 90 tuổi và 2 con đang đi học.

Ngoài các thuốc được BHYT chi trả, bệnh nhân phải sử dụng các loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm như thuốc tăng cường miễn dịch; vật liệu che phủ tại chỗ..., chi phí 5-7 triệu/ngày.

Chúng tôi vừa cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân, vừa động viên gia đình, vừa phối hợp cùng tổ Công tác xã hội tìm các nguồn tài trợ giúp bệnh nhân.

Nếu vượt qua giai đoạn hồi sức tích cực, chị Mai sẽ phải phẫu thuật nhiều lần, sau đó là phục hồi chức năng. Trước cơ hội được cứu sống của bệnh nhân, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí dang tay giúp đỡ", bác sĩ Thảo bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4886 xin gửi về:

1. Anh Trịnh Văn Kiệm (chồng chị Mai)

Địa chỉ: Xóm Phúc Khánh, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0394060145

Hiện chị Mai đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4886)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269