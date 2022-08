Vợ mất vì ung thư, chồng nằm chờ chết trong căn nhà ở nhờ

Gương mặt xanh xao, trên đầu chẳng còn cọng tóc, anh Đoàn Văn Tâm (SN 1987), thôn 1, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa trở về sau lần hóa trị thứ hai để níu giữ lấy sự sống.

Trong căn nhà nhỏ nằm bên triền đê, người đàn ông ấy chỉ biết gò mình lại để chống chọi với những cơn đau vì căn bệnh ung thư máu hành hạ. Thấy chúng tôi đến, anh cố gượng sức mình ngồi dậy thở dài: "Đây là nhà ông anh cho ở nhờ ít hôm để điều trị bệnh, giờ chẳng còn nơi nào mà đi, nhà bán hết cả rồi".

Anh kể, năm 2013, anh và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1987) cưới nhau và sinh một cô con gái. Hằng ngày anh đi làm nhân viên kinh doanh ở thành phố Thanh Hóa còn chị Hà làm ở công ty in.

Những tháng ngày đầu của đôi vợ chồng trẻ khiến không ít người ngưỡng mộ, anh chị siêng năng, cần cù, chịu khó làm kinh tế.

Cho đến một ngày, biến cố gia đình xảy ra. "Năm 2017, vợ tôi bất ngờ phát hiện bị ung thư gan. Chỉ một tháng sau khi phát hiện bệnh, mặc dù đã được gia đình đưa đi điều trị nhưng vợ tôi không qua khỏi, đó là nỗi đau lớn nhất cuộc đời tôi. Mọi chuyện đến quá nhanh, còn bao nhiêu dự định hai đứa đã ấp ủ cùng nhau", anh Tâm nói trong nước mắt.

Sau cú sốc vợ mất, anh Tâm cố gắng làm ăn để lo cho tương lai của con gái. Đầu năm 2021, anh nghỉ làm ở công ty, ra ngoài tự vay vốn để kinh doanh. Thế nhưng, một lần nữa biến cố lại đến với anh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc kinh doanh thua lỗ, cuối năm 2021 anh đứng bên bờ vực phá sản, nợ gần 1 tỷ đồng.

Chưa kịp vực dậy sau lần thua lỗ, tháng 4 vừa qua, anh bất ngờ đổ bệnh. Trong lúc đi làm, anh thấy đau đầu dữ dội, cơn đau càng dai dẳng vào nhiều ngày sau đó. Khi đi bệnh viện khám thì anh tá hỏa biết mình bị ung thư máu.

Người đàn ông vốn cứng cỏi, mạnh mẽ đã gục ngã trước số phận và bệnh tật. Để có tiền chữa bệnh và trả món nợ sau lần thua lỗ, anh Tâm đã phải bán nhà.

"Căn nhà bán đi được hơn 1 tỷ thì trả nợ mất 900 triệu đồng. Còn hơn 100 triệu thì hai lần xạ trị vừa qua cũng vừa hết. Theo phác đồ điều trị, phải ít nhất 3 lần xạ trị, sau đó là phẫu thuật ghép tủy. Giờ thì chẳng còn gì để bán nữa rồi. Mấy hôm nay cả nhà đang phải đi ở nhờ nhà anh họ, đã có lúc tôi muốn quyên sinh để mọi thứ chấm dứt, nhưng nghĩ đến con gái còn nhỏ dại nên phải cố gắng bám trụ được ngày nào hay ngày đó", anh Tâm nghẹn ngào nói.

Bên hiên nhà, nghe con trai khóc nghẹn, bà Nguyễn Thị Thao (SN 1962, mẹ anh Tâm) rưng rưng nước mắt. Bà cho biết từ khi con trai bị bệnh, chưa một ngày nào bà được yên giấc ngủ, bố của anh là ông Đoàn Văn Viết (SN1961) cũng bắt đầu trầm cảm, hơn 3 tháng nay không nói nửa lời.

Do bị bệnh thoát vị đĩa đệm, bà Thao không làm được việc nặng, quanh năm chỉ làm vài sào ruộng lấy gạo ăn. Khi con trai bị bệnh, nhiều lúc bà chỉ biết ôm mặt khóc vì thương con.

"Vợ nó mất đã là nỗi đau lớn với nó (anh Tâm) và con gái rồi. Nay lại ra cơ sự này nữa. Thấy bác sĩ bảo bệnh này còn điều trị lâu dài lắm, giờ nhà chẳng còn gì, tiền thì hết, không biết lấy gì để chữa bệnh cho con được, mong các nhà hảo tâm hãy cứu lấy con tôi với", bà Thao chia sẻ.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Tâm, ông Đỗ Duy Lan - Trưởng thôn 1, xã Tân Châu cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình anh Tâm rất đáng thương. Chỉ vài năm, bao nhiêu biến cố xảy ra, vợ vừa mất vì ung thư không lâu thì đến lượt anh ấy. Vừa qua, anh ấy lại làm ăn thua lỗ phải bán cả nhà, may có người anh họ thương cảm đã dựng cho căn nhà tạm để cả nhà ở. Hy vọng, thông qua Báo điện tử Dân trí, các bạn đọc, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để anh sớm vượt qua được khó khăn này".

