Cùng cực mẹ nghèo suy giáp ôm con bại não khóc ròng trong phòng trọ

Hà Nội những ngày nắng gắt như đổ lửa, chúng tôi đến thăm cậu bé Phan Thành Đạt trong một nhà trọ chật hẹp ở cổng bệnh viện Nhi TW. Nghe lời chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thu Thủy - Khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện, chúng tôi càng thêm sốt ruột trước tình hình của cậu bé.

"Mỗi lần mẹ con bế con lên bệnh viện, chúng tôi ai nhìn thấy cũng thắt lòng, thương con lắm. Cậu bé nhỏ thỏ, gương mặt trắng trẻo và vô cùng đáng yêu nhưng lại bị bại não và suy dinh dưỡng nặng, hệ miễn dịch rất kém nên thường xuyên bị viêm phổi nặng.

Hoàn cảnh của con, chúng tôi cũng nắm được, mẹ cũng bệnh tật, yếu đau nên khá là vất vả trong việc theo điều trị cho con. Vì thế chúng tôi mong muốn con được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ" - BS Thu Thủy ái ngại chia sẻ.

Hiểu được những điều bác sĩ Thu Thủy chia sẻ, chúng tôi ai cũng không cầm lòng được khi tận mắt chứng kiến cảnh Duyên chăm con. Căn phòng trọ chật hẹp rộng chừng 5,6 mét vuông với vỏn vẹn chiếc giường cũ và chiếc võng bé xíu được mắch để con thiu thiu ngủ. Cậu bé trắng, nhìn đáng yêu như một thiên thần nhưng chốc chốc lại ho lên quặn ruột và thở dốc. Thấy con lên cơn khó thở, chị Duyên hốt hoảng vội vã bế con lên và vuốt ở ngực xuống. Nước mắt ngắn dài, chị òa khóc.

"Lúc mang bầu con, em không biết là con bị bệnh chị ạ. Lúc sinh cháu ra, ai cũng khen trộm vía con xinh xắn, đáng yêu, vậy mà con lại bị bệnh thế này… Bản thân em bị suy giáp, hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Chồng em bị tai nạn, có làm gì được đâu nên gia đình càng thêm túng bấn".

Vừa kể, chị Duyên vừa vỗ về con, nước mắt chảy xuống ướt nhèm hết cả. Thương chị cảnh bệnh tật yếu đau nhưng lại đang phải gồng mình lên điều trị căn bệnh cho con. Với chị con là mạng sống của mình nên bao nhiêu yêu thương chị dồn cả vào cậu bé, nhưng giờ lại bất lực vì không bấu víu vào được ai.

Thương chị, những người có con cũng đi chữa bệnh ở bệnh viện Nhi TW ở các phòng bên cạnh cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi, lúc phần bát cháo, lúc lại phần chiếc bánh mì cho hai mẹ con ăn cho đỡ đói. Chị biết ơn lắm, nhận sự hỗ trợ của mọi người mà hai hàng nước mắt chảy xuống ướt nhèm.

Vỗ về con trong lòng, giọng chị nghẹn lại: "Có ở trong hoàn cảnh thực tế của mình mới hiểu được chị ạ. Có những ngày trong túi em không có nổi một nghìn đồng, thật sự bế tắc, bất lực. Con yếu, quấy khóc suốt ngày nên mẹ không đi làm được gì cả. Có lần em còn nghĩ nếu cứ thế này thì hai mẹ con em cùng chết cho xong… nhưng nghe tiếng con khóc, em lại không nỡ".

Việc điều trị bệnh cho con còn kéo dài ở phía trước nên chị Duyên không biết phải xoay sở ra sao. Cùng đường, bế tắc, chị viết đơn cầu cứu báo điện tử Dân trí giúp đỡ, hi vọng được các bác giúp cho con tiếp tục việc điều trị, còn bản thân chị ra sao, chị không dám nghĩ đến nữa. Căn bệnh suy giáp phải theo dõi và uống thuốc đều đặn nhưng từ lâu lắm rồi, chị không đến viện nữa vì mải quấn quýt với con. Chị tâm sự con sống thì chị cũng sống, còn con có mệnh hệ gì thì chị sống không còn ý nghĩa gì nữa…

Câu chuyện giữa tôi và chị cứ thế diễn ra trong gian nhà trọ chật hẹp và nóng bức ấy. Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đầm cả lưng áo, tôi đứng dậy chào chị ra về mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Không biết rồi ngày mai, ngày kia…hai mẹ con sẽ xoay sở ra sao khi mà trong túi không còn lấy một đồng tiền sót lại.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp đỡ mã số 4579 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Duyên

Địa chỉ: Thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Hiện tại chị Duyên đang chăm con trai, trọ tại cổng bệnh viện Nhi TW

Số ĐT: 0397056143

Số TK: 19033976755010

Ngân hàng Techcombank, chủ TK: Nguyễn Thị Duyên

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4579)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269