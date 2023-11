Vợ chồng ngư dân gục ngã bên đôi tàu cháy rụi

Hai tàu cá trị giá hơn 4 tỷ đồng cháy rụi khiến ngư dân Huỳnh Phi Hổ (41 tuổi) gục ngã. Năm ngày sau, người đàn ông có hơn 20 năm bám biển Trường Sa mới đủ can đảm bước chân lên những xác tàu nằm trên sông Trà Bồng.

Anh Hổ kể, suốt hàng chục năm làm thuê, anh luôn mơ một ngày được làm chủ một tàu cá. Năm 2018, vợ chồng anh quyết định đóng tàu lớn ra Hoàng Sa. Con tàu đầu tiên của Huỳnh Phi Hổ có số hiệu QNg 90997TS, công suất 730CV. Tàu có trị giá gần 3,5 tỷ đồng nhưng phần lớn là tiền vay mượn ngân hàng, bà con lối xóm.

Con tàu nổ máy vươn khơi chuyến biển đầu tiên thắp lên bao hy vọng cho ngư dân Huỳnh Phi Hổ về bám biển, làm giàu từ biển, tạo thu nhập cao cho các ngư dân trên tàu. Cả xóm chài nhỏ bên sông Trà Bồng ai cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ.

Ngư dân Huỳnh Phi Hổ đưa tàu vào hoạt động hậu cần. Tàu chuyên cung cấp lương thực, thu mua hải sản cho ngư dân đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Miệt mài bám biển, số nợ đóng tàu của vợ chồng Huỳnh Phi Hổ cũng vơi dần. Đầu năm nay, anh tiếp tục vay mượn mua thêm tàu.

Nghề biển xa bờ phải có đôi tàu, Huỳnh Phi Hổ nói và lý giải, trên biển nhiều bất trắc, tàu bè lại thường xuyên hỏng hóc. Vậy nên ra Trường Sa, Hoàng Sa phải đi đôi để hỗ trợ nhau.

Ngày 13/10, anh Hổ đưa con tàu 450CV vừa mua với giá 800 triệu đồng về bến. Có thêm tàu, gánh nặng nợ nần tăng thêm. Tuy vậy, Huỳnh Phi Hổ vẫn vững tin, anh tính chỉ cần 3-5 năm sẽ trả hết nợ. Lúc đó, đôi tàu sẽ là của vợ chồng anh. Viễn cảnh cuộc sống an yên từ biển giúp anh có thêm động lực. Thế nhưng, cũng chính ngày anh đưa tàu mới về bến, tai họa đã ập xuống.

Huỳnh Phi Hổ nhớ lại, đêm đó, anh mừng đến không ngủ được. Đứng từ nhà nhìn đôi tàu neo trên sông, anh thầm nghĩ giấc mơ của mình đã thành sự thật. Trời mưa to, anh rời nhà lên tàu kiểm tra, bơm nước mưa từ khoang tàu ra sông.

Đang loay hoay trên con tàu mới, anh Hổ phát hiện khoang tàu cũ có ánh lửa. Trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên, thiết bị điện cháy khét lẹt. Huỳnh Phi Hổ lao đến dùng bình chữa cháy dập lửa. Bình chữa cháy cạn kiệt nhưng ngọn lửa vẫn âm ỉ rồi lại bùng lên.

Lửa lan đến khoang máy, nơi có hàng nghìn lít dầu. Toàn bộ con tàu bốc cháy, lan sang con tàu mới mua bên cạnh. Huỳnh Phi Hổ bất lực nhảy xuống sông thoát thân.

Đêm đó, chị Lê Thị Triều, vợ anh Hổ, chết lặng nhìn đôi tàu bốc cháy. Chị sợ anh Hổ lo cứu tàu rồi cũng gặp nạn. Chị cất tiếng cầu cứu nhưng vô vọng. Con tàu neo giữa sông lại chứa đầy dầu nên mọi nỗ lực ứng cứu đều thất bại.

"Nợ tàu cũ còn hơn 1 tỷ đồng, chiếc còn lại vừa mua về là đêm đó cháy luôn, chưa kịp mua bảo hiểm. Nợ nần chồng chất, vợ chồng em trắng tay rồi", chị Triều khóc nghẹn.

Anh Hổ chia sẻ, ở xứ biển khi mua tàu phải có đến 5-7 người góp sức. Như anh, ngôi nhà nhỏ xây trên đất lấn sông nên không có giấy tờ. Anh muốn cầm cố nhà lấy vốn đóng tàu cũng chẳng được. Vợ chồng anh phải xoay xở mượn bà con lối xóm.

Miền biển, ngư dân rất tin tưởng nhau. Nghe anh Hổ vay tiền đóng tàu họ sẵn sàng cho mượn, chỉ lấy một ít lãi chi tiêu qua ngày. Giờ đôi tàu cháy rụi, khoản nợ nhiều tỷ đồng chưa biết đến khi nào trả được.

"Bà con ở đây cũng nghèo nhưng họ tin tưởng nên gom góp cho mình mượn. Giờ phải có trách nhiệm với bà con, có thể sẽ rất lâu nhưng tôi hứa sẽ làm thuê, làm mướn để trả nợ", anh Hổ nói.

Ngồi bên bến sông, người ngư dân dày dạn sóng gió đưa ánh mắt đau đáu nhìn những xác tàu. Anh bảo, dù phải làm lại tất cả, phải chờ 10 hay 20 năm nữa, anh cũng sẽ viết lại giấc mơ của đời mình. Giấc mơ về những đôi tàu lớn vượt sóng ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, ngay sau vụ hỏa hoạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân Huỳnh Phi Hổ.

Ông Hiền cho biết, vụ cháy tàu cá làm gia đình anh Huỳnh Phi Hổ rơi vào cảnh khó khăn. UBND huyện mong muốn các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình anh Hổ có điều kiện tiếp tục vươn khơi bám biển.

