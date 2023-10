"Mẹ mất rồi, chúng con lại mồ côi lần nữa"

Hai đứa trẻ lâm cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ

Sáng 9/10, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Từ đầu bên kia là giọng con trẻ nghẹn ngào: "Bà ơi! Cháu Đức đây, mẹ cháu mất đêm qua rồi!...", nghe điện thoại mà tôi sởn da gà, vậy là điều không ai mong đợi đã xảy đến với chị Hinh…

Lúc này, trong tôi hiện lên hình ảnh chị Cà Thị Hinh, người mẹ đã vật lộn với bệnh tật, với biết bao "điều tiếng" để kiếm sống, nuôi hai con ăn học suốt gần 15 năm qua.

Chồng chị Hinh qua đời vào năm 2008 vì căn bệnh AIDS với lời trăn trối xót xa dành cho người vợ trẻ "Em cố gắng thay anh nuôi dạy 2 con khôn lớn để trở thành người có ích cho xã hội…".

Sau mấy ngày vắt kiệt sức lo hậu sự cho chồng, cộng thêm cái đói, cái rét và cả những lời gièm pha đàm tiếu của người đời về cái chết của chồng, khiến chị Hinh gần như sụp đổ. Có lúc chị đã nghĩ quẩn muốn đi theo chồng cho "thoát nợ", nhưng nghĩ đến 2 đứa con thơ, góa phụ tội nghiệp lại gắng sức lết về nhà.

Chồng chết, con nhỏ, không ruộng vườn, không nghề nghiệp, không vốn liếng. Chị Hinh còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì lại nhận được hung tin từ Trung Tâm Y tế huyện chuyển tới, chị dương tính với HIV.

Cầm tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm, chân tay bủn rủn, mặt mày xây xẩm, chị Hinh gục ngã trong sự hoang mang, lo sợ và đau đớn đến cực độ. Một lần nữa, ý định quên sinh lại xuất hiện trong đầu, khiến chị như người mất hồn lầm lũi đi ra con suối gần nhà. Nhưng, nghĩ đến 2 đứa con chị lại bừng tỉnh.

Vừa về tới cửa, đứa lớn chưa đầy 2 tuổi vội sà vào lòng mẹ, còn đứa bé mới 13 tháng tuổi bò đến ôm chặt đôi chân mẹ. Nhìn vào bốn con mắt thơ dại tròn xoe, ngơ ngác, chị Hinh tự nhủ "vì 2 đứa trẻ này mình phải sống".

15 năm qua, người mẹ góa mang HIV gồng mình lên làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Chị vượt lên sự giày vò của bệnh tật, vượt qua kì thị của cộng đồng để sống.

Sau ngày 49 của chồng, gửi 2 con nhỏ cho bà ngoại chăm sóc, một thân một mình chị Hinh mò mẫm tìm đến những công trường xây dựng ở tỉnh Sơn La xin làm chân phụ hồ. Làm được vài tháng, chủ thầu không thuê nữa, vì sức chị yếu quá. Không biết đi đâu, chị Hinh lại đành trở về ngôi nhà xập xệ của 3 mẹ con ở Bản Bông, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Để kiếm sống qua ngày, chị và hai đứa con chỉ biết cùng nhau lên rừng lấy củi, bẻ măng, xuống ruộng mò cua, bất ốc… Mang trong mình căn bệnh thế kỷ lại làm lụng vất vả, cái ăn không có khiến chị Hinh mắc một loạt các bệnh khác nữa, hết đau dạ dày, lại bệnh tiểu đường hành hạ.

Cuộc sống gặp quá nhiều khó khăn, thiếu dinh dưỡng, bệnh tật thi nhau hành hạ khiến sức lực chị Hinh ngày một suy kiệt. Đêm 8/10 người đàn bà góa bất hạnh đã "ra đi' ở tuổi 43. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 2 đứa trẻ Lù Văn Đức, 17 tuổi đang học lớp 12 và Lù Văn Nguyên 15 tuổi đang học lớp 10, đứng trước nguy cơ bỏ học và đối diện với một tương lai vô cùng mịt mờ, u ám!

2 anh em canh cánh món nợ 8 triệu đồng làm ma cho mẹ

Mẹ mất, trong nhà không có lấy một đồng. Tiền mai táng cho mẹ, dù 2 anh em Đức đã nhận được sự trợ giúp từ người thân cùng nhà hảo tâm, nhưng vẫn vay thêm 8 triệu đồng.

Lo cho mẹ xong, 2 anh em Đức trở về tá túc trong căn nhà sàn lạnh lẽo xiêu vẹo, bốn bề trống hoác. Nỗi lo ngày mai sẽ sống ra sao, có được đến trường nữa không, khoản nợ kia không biết đến bao giờ mới trả nổi…, luôn ám ảnh tâm trí 2 cậu bé mồ côi!

Ông Cà Văn Sượi, trưởng bản Bông Ban, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết:

"Hoàn cảnh 2 cháu Đức và Nguyên rất khó khăn, gia đình cháu nhiều năm qua là hộ nghèo, và chưa biết khi nào mới thoát nghèo. Bố cháu mất sớm, mẹ cũng vừa mất, nghĩ đến tương lai ảm đạm của 2 đứa trẻ mồ côi, chúng tôi rất xót xa.

Qua đây, đại diện chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các cháu, trước mắt có cái ăn để duy trì cuộc sống, sau là được tiếp tục đến trường…".

