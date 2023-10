Bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, nữ sinh phân vân trước ngưỡng cửa đại học

Thực hiện di nguyện của bố

Bà Nguyễn Thị Phương, 42 tuổi, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) rầu rĩ khi nhắc về cô con gái Lê Thị Huyền: "Từ trường trở về nhà, con đóng cửa, nằm lì trong phòng. Gặng hỏi mãi, con mới nói đến việc thiếu tiền không thể ở Hà Nội tiếp tục học tập".

Trước mắt tôi, Huyền 19 tuổi, sinh viên năm nhất, chuyên ngành ngân hàng thuộc Học viện ngân hàng. Đôi mắt em đượm buồn, khuôn mặt lo âu.

Nữ sinh viên nghèo cho biết, để có tiền theo học, em đi làm thêm, song rong ruổi khắp các con phố, nhà hàng vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp. Số tiền 10 triệu đồng mẹ vay mượn cho em đã hết, học phí năm đầu mới đóng được một phần.

Về đến nhà không còn "một xu dính túi", em phân vân khi nghĩ đến chặng đường 4 năm đại học và hoàn cảnh éo le của gia đình.

"Bố mất rồi, chỉ còn mẹ! Mẹ em bị bệnh lupus ban đỏ, biến chứng sang thận và các khớp nên phải giữ tinh thần thoải mái, không được suy nghĩ, lo lắng. Em bỏ học thì mẹ không vui, mà tiếp tục thì không biết lấy tiền đâu để trang trải", Huyền tâm sự.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp THPT, Huyền không thi đại học mà đi làm bưng bê ở quán ăn, quán cà phê để giúp bố có tiền điều trị ung thư. Vậy nhưng bố em vẫn không qua khỏi.

Theo Huyền, lúc còn sống, bố dặn mấy chị em, dù khó khăn cũng phải nỗ lực học hành đến nơi đến chốn. Nhớ lời bố, em vừa làm vừa cố gắng ôn luyện, đăng ký thi lại trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023. Với số điểm 95/150, nữ sinh đỗ vào Học viện ngân hàng.

"Ước mơ của em là đi học có kiến thức, tìm một công việc phù hợp, lo cho mẹ, cho 2 em. Nhưng giờ em biết phải làm sao…", Huyền buồn bã bỏ dở câu nói.

Mẹ bệnh hiểm nghèo và 2 em thơ dại

Gần 10 năm sống chung với căn bệnh hiểm nghèo lupus ban đỏ hệ thống, chị Phương ngày càng gầy guộc, xanh xao. Chồng mất, người phụ nữ tội nghiệp ấy gánh thêm khoản nợ 400 triệu đồng, gồng mình nuôi 3 con.

Nợ nần chồng chất, mấy tháng nay không có tiền, chị chẳng thể ra Hà Nội điều trị, lấy thuốc khiến căn bệnh ngày càng trở nặng. Hiện, căn bệnh biến chứng dẫn đến chị bị suy thận mức độ 3, các xương, khớp đau nhức; môi thâm sì, cánh mũi sưng to...

"Cơn đau ngày càng dày, thấu tận xương tủy, tôi nào dám đi viện, nhỡ khám phát hiện thêm bệnh, lấy tiền đâu mà điều trị. Tôi sống nay, chết mai, chỉ thương 3 đứa con, chúng chưa biết lo liệu", chị Phương tâm sự.

Để có tiền nuôi các con, chị Phương làm 2 sào ruộng, nuôi gà, ngày khỏe đạp xe ra thị trấn làm thêm ở xưởng giấy. Dạo gần đây sức khỏe của chị yếu dần, gà chẳng thể nuôi, việc hôm đi được, hôm không.

Chị Phương cho biết, 10 năm trước, gia đình lâm cảnh nghèo túng khi chị phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Căn bệnh chưa có thuốc đặc trị, hằng tháng chị ra Hà Nội khám, lấy thuốc duy trì sự sống.

Xót xa các cháu nhỏ sống ẩm thấp, chật hẹp, anh em trong nhà góp tiền, góp công dựng cho gia đình căn nhà cấp 4 nhỏ sát với nhà thờ của dòng họ.

Bi kịch tiếp tục xảy ra, năm 2022, anh Đăng (chồng chị) phát hiện bị ung thư thực quản và 5 tháng kể từ khi được phát hiện bệnh, anh đã mất. "Thời gian đưa chồng đi viện, nhiều hôm chỉ đủ tiền mua một suất cơm 20.000 đồng, sau khi anh ấy ăn rồi còn bao nhiêu thì tôi ăn", chị Phương nhớ lại.

Người mẹ tội nghiệp kể, năm ngoái, động viên con gái thi đại học, dù rất muốn nhưng Huyền lại thương mẹ, lo cho 2 em.

"Nếu anh Đăng không căn dặn, có lẽ con đã không thi lại. Giờ con đậu đại học, đi học được 1 tháng rồi lại trở về nhà vì hết tiền khiến lòng người mẹ như tôi quặn thắt", chị Phương òa khóc.

Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Phương, ông Đinh Trọng Hảo, Trưởng thôn Trù Ninh, cho biết: 4 mẹ con chị Phương đang rất khó khăn. Bản thân chị bị bệnh hiểm nghèo gần 10 năm nay. Năm ngoái chồng chị không may mắc bệnh ung thư rồi qua đời.

Nhà nghèo nhưng 3 con ngoan, học giỏi. Cháu Huyền đậu đại học, anh em, hàng xóm, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến động viên, hỗ trợ song cũng chỉ được một phần nhỏ.

"Tôi mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chung tay, giúp đỡ để gia đình chị Phương vơi bớt khó khăn, các con được đi học, thực hiện ước mơ", ông Hảo bộc bạch.

