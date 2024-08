Vợ chồng nghèo trong chòi sắp sập, có bệnh cũng không dám đến viện

Khi đến thăm nhà anh Huỳnh Văn Thái (SN 1984, ngụ xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) trong buổi tối trời mưa lớn, đoàn chúng tôi có 4 người nhưng không tìm được chỗ ngồi vì căn nhà mưa dột khắp nơi.

Nói là nhà vì đó là nơi che mưa chắn gió cho cả gia đình anh Thái. Thực ra, đó chỉ là cái chòi gỗ lợp mái tôn rộng chừng hơn chục m2 được ngăn thành 2 phần. Phần trên đặt cái giường cho con và bàn thờ, phần dưới là cái buồng nhỏ để vợ chồng anh Thái ngủ và treo quần áo. Bên cạnh chòi chính, anh Thái dựng thêm cái chái nhỏ làm bếp.

Giữa đêm tối, nếu trong nhà bật đèn thì người đi đường có thể thấy rõ cảnh trong nhà vì tường nhà được làm bằng vách ván thưa, không ngăn được gió mưa.

Anh Thái kể: "Con gái em giờ đã lớn, mùa mưa gió như vầy thì nó đi học về là qua nhà bà ngoại ngủ nhờ vì nhà dột khắp nơi, không học hành gì được".

Bà Trịnh Thị Ngọc Lý, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Hòa, cho biết: "Anh Thái sống hòa đồng với xóm làng nhưng kinh tế khó khăn lắm. Vợ làm công nhân, nhiều bệnh mà vẫn phải ráng làm, con trong tuổi ăn học, nhiều nợ nần phải gánh gồng".

Nhà anh Thái nợ nần không phải vì anh lười biếng, không chịu làm ăn mà vì gia đình gặp nhiều xui rủi.

Trước đây, chị Phạm Thị Hát Ly (SN 1986, vợ anh Thái) làm công nhân ở công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM), còn anh làm thuê tại địa phương. Thu nhập của 2 vợ chồng khá tốt, đủ sức để chăm lo cho gia đình và phụng dưỡng 2 bên nội ngoại.

Năm 2020, thấy con gái đã lớn, cần có cái nhà đàng hoàng để ở và nhà cũ cũng đã quá mục nát, anh Thái bàn với vợ kiếm ít tiền cất nhà mới đàng hoàng, có nơi cho con ngủ và học hành.

Quyết tâm làm giàu, anh Thái thuê 7 mẫu ruộng. Để canh tác hết 7 mẫu ruộng này, anh Thái bỏ hết công việc làm thuê, cả nhà chỉ sống nhờ lương công nhân của vợ.

Không ngờ dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều lần bị hạn chế đi lại nên anh Thái không chăm sóc được ruộng đồng, cả 7 mẫu ruộng lúa của anh bị dịch bệnh phá nát, không thu hoạch được gì.

"Bao nhiêu tiền vay mượn mua giống, mua phân mất hết. Cộng thêm khoản tiền thuê ruộng, vụ đó nhà em vỡ nợ", anh Thái cho hay.

Cũng trong đợt dịch đó, vợ anh Thái mất việc. Cả nhà anh rơi vào cảnh túng quẫn, không việc làm, không thu nhập mà nợ nần chồng chất. Chị Ly phải rút bảo hiểm xã hội một lần để trang trải bớt nợ.

Để trả nợ, 3 năm qua anh Thái không ngần ngại bất cứ công việc gì. Ai thuê gì anh cũng làm, dù công việc ở xã khác hay ở huyện lân cận, anh Thái cũng nhận làm để mong có tiền trả nợ.

Còn chị Ly xin đi làm công nhân trở lại. Công ty chị làm ở tận huyện Đức Hòa, giáp ranh TPHCM. Mỗi ngày, chị Ly phải thức dậy từ 4h sáng để đón xe đưa rước công nhân đi làm, hơn 20h tối mới về tới nhà. Hôm nào tăng ca, 22-23h đêm chị mới về tới nhà.

Làm quần quật như vậy mà lương của chị Ly chỉ hơn 5 triệu đồng, khi nào tăng ca, làm cả chủ nhật mới được 7-8 triệu đồng/tháng. Với số tiền ít ỏi đó, chị phải lo cho 3 miệng ăn, lo cho con đi học và phụ anh Thái trả nợ.

Đúng đợt này, em trai anh Thái mắc bệnh viêm tụy, phải nhập viện điều trị với chi phí rất cao. Anh Thái lại phải chạy vạy khắp nơi vay tiền cho em trai điều trị vì căn bệnh này nguy hiểm đến tính mạng, phải điều trị gấp.

Anh Thái thở dài chia sẻ: "Cha mẹ em mất sớm, giờ mình không cứu nó thì ai lo cho nó. Giờ nó hết bệnh nhưng yếu lắm, không làm được gì".

Chưa hết khổ, vợ anh Thái sau thời gian lao lực thì bệnh nặng, mắt đau rát không nhìn đèn sáng được. Đi khám mới phát hiện hàng loạt bệnh, nguy hiểm nhất là bị viêm kết giác mạc khô.

"Bác sĩ nói vợ em phải làm phẫu thuật nhưng mà điều kiện không cho phép nên vợ em xin về, uống thuốc và nhỏ mắt thấy đỡ nên không đi khám lại. Vợ em sợ tốn tiền với phải nghỉ làm để đi trị bệnh. Mà giờ vợ em lớn tuổi, nghỉ làm rất khó xin lại được việc khác nên không dám nghỉ. Ráng làm để kiếm tiền trả nợ, dựng lại cái nhà đàng hoàng cho con em có chỗ ăn ngủ, học hành", anh Thái cho hay.

Bà Trịnh Thị Ngọc Lý, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Hòa, cho biết: "Xã cũng vận dụng mọi chính sách, hỗ trợ anh Thái có nơi ở đàng hoàng, an cư lạc nghiệp. Chính quyền xã đã tính hỗ trợ anh một suất mua một nền đất tái định cư ở khu dân cư vượt lũ nhưng tiền xây dựng thì chưa có nguồn nào. Mong quý báo và các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình anh".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 240435 xin gửi về:

1. Anh Huỳnh Văn Thái

Địa chỉ: ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Điện thoại: 032 801 9468

