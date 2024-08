Ước muốn giản dị của cô giáo mầm non nơi miền núi

Từ di nguyện của người mẹ quá cố, cô gái yêu trẻ trở thành cô giáo mầm non

Trên đường dẫn chúng tôi tới thăm gia đình cô giáo Trần Thị Minh Tài (SN 1991, trú tại Thượng Long, Yên Lập, Phú Thọ), bà Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cho biết:

"Cô giáo Tài đặc biệt yêu thương con trẻ. Ở vào hoàn cảnh khó khăn như cô, nhiều người đã tìm kiếm công việc khác, nhưng 14 năm qua cô vẫn gắn bó với các cháu, cho dù cuộc sống rất chật vật.

Căn nhà gia đình cô Tài đang ở được làm bằng gỗ tạp, đã hư hỏng nặng, chỉ chờ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Lo sợ không an toàn, nên từ đầu năm cả nhà cô Tài phải bồng bế nhau đến ở nhờ nhà của em chồng".

Theo con ngõ nhỏ ngoằn ngòeo, chúng tôi đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ bé, xập xệ, xung quanh cỏ mọc um tùm.

Làn gió hạ miền sơn cước khiến căn nhà cũ rung lên bần bật. Tiếng kèo, cột…, cọ vào nhau cót két và cả tiếng vỡ của viên ngói vừa rơi ra từ mái nhà, khiến chúng tôi toát mồ hôi hột, không ai đủ dũng khí để bước vào bên trong nhà.

Mồ hôi nhễ nhại, chị Tài dắt theo 2 con nhỏ từ ngoài cổng chạy vào. Chị hổn hển nói, mai là tròn 17 năm ngày mẹ chị "đi xa", nên hôm nay chị đưa các cháu về làm giỗ bà ngoại.

"Để bàn thờ bố mẹ và tổ tiên trong căn nhà xập xệ như này em thật có lỗi. Nhưng hoàn cảnh nghèo khó, em cũng không biết phải làm thế nào… ", chị Tài ứa nước mắt.

Đưa tay lau nước mắt, chị Tài tâm sự: Người mẹ lâm bệnh nặng rồi qua đời năm Tài mới 16 tuổi. Trước khi mất, bà cầm tay chị dặn dò "con yêu trẻ nhỏ, trong sáng, phúc hậu sau này cố gắng chăm chỉ học tập để trở thành cô nuôi dạy trẻ".

"Em nhớ như in lời mẹ dặn lúc đó, nên học xong phổ thông, em thi vào trường Đại học Hùng Vương, hệ Trung cấp sư phạm mầm non", chị Tài bùi ngùi.

Chị Tài cho biết thêm, giữa lúc chuẩn bị nhập học thì cha của chị bất ngờ "theo mẹ về bên kia thế giới". Bố mẹ không còn, khi ấy cô gái 18 tuổi chới với, lẻ loi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Nén nỗi đau, cô gái mồ côi quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của người mẹ quá cố. Để có thể theo đuổi việc học, cô gái trẻ đã phải làm đủ mọi việc, từ hái củi, rửa bát, làm gia sư… Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, thắp nén hương lên bàn thờ mẹ, chị Tài đã không kìm được nước mắt.

Chồng yếu, con đau, cô giáo mầm non mơ căn nhà vững chãi

Chị Tài kể, sau khi ra trường, chị được nhận dạy hợp đồng với mức lương khởi điểm chỉ 300 ngàn đồng/tháng, rồi tăng dần lên 1.400.000 đồng, cuối năm 2023 là 2.996.000 đồng.

Trong 8 năm ròng, cô giáo Tài vẫn đều đặn đi làm cách nhà 27km. Cho dù đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, những ngày nắng hay ngày mưa, bằng tình yêu thương con trẻ chưa khi nào cô giáo Tài đến lớp muộn. Năm 2020 cô giáo Tài được chuyển về trường Mầm non Thượng Long.

Với nhiều năm nỗ lực cống hiến, phấn đấu công sức của cô giáo trẻ yêu nghề cũng được ghi nhận, tháng 12/2023 cô giáo Tài chính thức vào biên chế sau 13 năm là giáo viên hợp đồng.

Kể về cuộc sống riêng, cô giáo mầm non chia sẻ: "Chồng em bị mắc bệnh xương khớp và dạ dày nặng, nên chỉ thi thoảng đi phụ hồ kiếm thêm chút tiền mua thức ăn cho các cháu thôi. Không hiểu sao, 2 đứa con em đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi sức khỏe kém, hay phải đi bệnh viện.

Em không có tiền tu sửa căn nhà ông bà ngoại để lại, nên nó xập xệ đến mức gia đình em không dám ở. Giờ em chỉ ước có được ngôi nhà vững chãi, vợ chồng con cái không phải đi ở nhờ nữa, em cũng yên tâm công tác … ", chị Tài nghẹn giọng, lén đưa tay lau nước mắt

Nói về người đồng nghiệp của mình, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng trường Mầm non Thượng Long cho biết:

"Hoàn cảnh của cô Tài rất éo le khi chồng yếu, con đau. Nhưng vượt qua nghịch cảnh, 14 năm qua cô luôn gắn bó, yêu nghề, yêu con trẻ cô luôn được các phụ huynh và các con rất yêu mến.

Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay, giúp cô Tài có một mái nhà vững chãi che nắng che mưa, giúp cô an tâm với sự nghiệp nuôi dạy thế hệ măng non của đất nước…", cô Hà bày tỏ.

