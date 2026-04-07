Mẹ con chị Lan vỡ òa hạnh phúc khi bạn đọc giúp xây mái ấm mới (Video: Hương Hồng).

Những ngày đầu tháng 4, trên mảnh đất nhỏ của gia đình Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1995, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ), tiếng máy trộn bê tông vang lên rộn ràng. Nơi từng là căn nhà tranh dột nát, xiêu vẹo, giờ đây đang dần hiện lên hình hài của một mái ấm mới, khang trang và vững chãi.

Ngày 7/4, phóng viên báo Dân trí đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 242.591.907 đồng bạn đọc chung tay giúp đỡ mẹ con chị Nguyễn Thị Lan. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của chị Lan trước đó để kịp thời phục vụ việc xây dựng nhà Nhân ái.

Chị Lan cùng 2 con xúc động đón nhận biển biểu trưng 242.591.907 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Không giấu được xúc động, chị Lan nghẹn ngào chia sẻ: “Em chưa bao giờ dám nghĩ mẹ con em có thể xây được một ngôi nhà mới như thế này. Nhờ bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, ước mơ tưởng chừng xa vời của mẹ con em đã thành sự thật…”.

Bên cạnh số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, gia đình chị Lan còn nhận thêm 11 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương khi hỗ trợ 1 con bò giống để phát triển sinh kế lâu dài.

Những nghĩa tình ấy được chắt chiu, góp lại thành điểm tựa vững vàng, giúp mẹ con chị Lan đứng dậy sau chuỗi ngày gian khó.

Mẹ con chị Lan bên căn nhà lợp lá cọ dột nát lúc trước (Ảnh: Hương Hồng).

Trên nền đất cũ, nơi từng là căn nhà tranh lụp xụp, vách gỗ mục nát, một công trình mới đang dần hình thành. Ngôi nhà Nhân ái dự kiến rộng khoảng 100m² đã đổ móng và đang được san nền, gấp rút thi công để kịp hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Nhìn những cột bê tông được dựng lên, 2 con gái của chị Lan không giấu được niềm vui. Những đứa trẻ từng co ro trong cái lạnh, lo sợ mỗi khi trời đổ mưa, giờ đây đã có thể háo hức chờ đợi một mái nhà kiên cố, nơi các em có thể yên tâm học tập và lớn lên.

Bé Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2013, con gái lớn của chị Lan), chăm sóc con bò giống, món quà của chính quyền địa phương giúp gia đình có thêm hy vọng ổn định cuộc sống (Ảnh: Hương Hồng).

“Con vui lắm, sau này mưa cũng không sợ nữa. Con chỉ mong mẹ khỏe để sống lâu với chúng con trong nhà mới…”, bé Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2013, con gái lớn của chị Lan) nói, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.

Từng có thời gian, 3 mẹ con chị Lan phải sống trong cảnh chạy mưa trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi trận mưa lớn kéo đến là mỗi lần nỗi lo dâng đầy: mái dột khắp nơi, nước tạt ướt giường chiếu, gió lùa buốt giá, phải sang nhà hàng xóm tránh trú. Giờ đây, nỗi ám ảnh ấy đang dần lùi lại phía sau.

Giữa công trường xây dựng còn ngổn ngang, 2 mẹ con chị Lan cùng góp sức dựng lên mái ấm của chính mình (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Hoàng Văn Phẩm, Trưởng khu dân cư Cả, xã Thượng Long, cho biết: “Sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các tổ chức, cá nhân đã mang lại ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp gia đình chị Lan có chỗ ở ổn định, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vươn lên trong cuộc sống”.

Trong ánh nắng đầu hè, chị Lan đứng lặng nhìn ngôi nhà đang dần thành hình. Đôi mắt người mẹ không còn chất chứa nỗi lo như trước mà ánh lên niềm vui và hy vọng.

Một mái nhà mới đang được dựng lên. Cùng với đó, một cuộc sống mới, ấm áp, vững vàng hơn cũng đang bắt đầu…