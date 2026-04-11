Báo Dân trí khởi công nhà nhân ái tặng 4 chị em gái ở Lâm Đồng

Ngày 10/4, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng), UBND xã Tân Hội cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao bảng tượng trưng số tiền 4.536.818.182 đồng và khởi công nhà nhân ái tặng 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương, 16 tuổi, trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng trao bảng tượng trưng số tiền 155 triệu đồng đến bé Hà Thị Mỹ Hương. Đây là số tiền Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng vận động, quyên góp, cùng với báo Dân trí hỗ trợ bé Hương mua đất, xây nhà.

Lễ trao hỗ trợ, khởi công nhà nhân ái tặng 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương có sự tham dự của Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; bà Lê Thị Thêu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng; ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, cùng các lãnh đạo UBND xã Tân Hội.

Bé Hà Thị Mỹ Hương là nhân vật trong bài viết "Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ" (mã số 5905), đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 26/3. Sau khoảng 34 giờ đăng bài kêu gọi, hoàn cảnh bé Hà Thị Mỹ Hương được bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ 4.536.818.182 đồng.

Cùng với báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng phát động kêu gọi, chung tay ủng hộ hoàn cảnh bé Hương 155 triệu đồng; chính quyền xã Tân Hội cùng các đơn vị, nhà hảo tâm cũng hỗ trợ đến 4 chị em hàng chục triệu đồng. Hiện tại, 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương nhận tổng mức hỗ trợ 4.830.418.182 đồng.

Tại buổi lễ, bé Hà Thị Mỹ Hương vui tươi, rạng rỡ khi biết 4 chị em được hỗ trợ số tiền lớn, được tặng nhà đảm bảo cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, trước đây, báo Dân trí đã xây dựng điểm trường tại vùng đồng bào dân tộc H'Mông, tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng.

Từ năm 2025 đến nay, được sự hỗ trợ của chính quyền, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, Dân trí đã giúp đỡ 13 hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng, trong đó có 2 hoàn cành được hỗ trợ xây nhà. Đối với căn nhà tặng 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương, đây là căn thứ 3 được xây ở Lâm Đồng và cũng là trường hợp đặc biệt khi vừa mua đất, vừa thực hiện xây nhà.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc chia sẻ, Lâm Đồng sau sáp nhập có diện tích lớn nhất cả nước, dân số gần 3,9 triệu người, trong đó hộ nghèo và cận nghèo còn khá nhiều với hơn 28.000 hộ nghèo đa chiều.

"Trước sáp nhập, báo Dân trí đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh Đắk Nông cũ thực hiện an sinh, xã hội. Với Lâm Đồng mới, chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục đón nhận sự quan tâm đồng hành của báo Dân trí, cũng như bạn đọc trong việc chung tay, góp sức với địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là chăm lo đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo", bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nói.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, đại diện chính quyền xã Tân Hội cùng 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương thực hiện nghi lễ động thổ xây dựng nhà nhân ái.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc thăm hỏi, động viên đến chị em Hà Thị Mỹ Hương sau buổi lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái.