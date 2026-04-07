Hy vọng đã được thắp lên, tiếng cười đang sưởi ấm gia đình nghèo ở Phú Thọ

Từ mái nhà dột nát, gia đình chị Yến sắp an cư trong ngôi nhà mới (Video: Hương Hồng).

Giữa khoảng sân còn ngổn ngang cát đá, chị Khúc Thị Yến (SN 1989, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) đang đẩy từng xe rùa chở vật liệu. Những bước chân chậm nhưng chắc, in dấu trên nền đất vừa được san phẳng, nơi một mái nhà mới đang dần hình thành.

Ít ai nghĩ, cách đây không lâu, nơi này vẫn là căn nhà gỗ tạm bợ, mái lá dột nát, mỗi khi mưa xuống lại trở thành nỗi ám ảnh của cả gia đình. Giờ đây, trên chính mảnh đất ấy, những cột bê tông đầu tiên đã được dựng lên, báo hiệu một khởi đầu mới.

Chị Khúc Thị Yến cùng các con xúc động đón nhận biển biểu trưng số tiền 143.347.198 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 7/4, phóng viên báo Dân trí đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 143.347.198 đồng tới gia đình chị Khúc Thị Yến. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình qua tài khoản báo Dân trí và toàn bộ đã được kết chuyển đến tài khoản của chị Yến trước đó.

Cùng với 22 triệu đồng Quỹ Thiện Tâm ủng hộ, tổng số tiền gia đình chị Yến được hỗ trợ đến nay là hơn 165 triệu đồng.

Từ căn nhà gỗ mục nát, thấm dột mỗi mùa mưa, mái ấm mới của gia đình chị Yến đang dần được dựng lên trên chính nền đất cũ (Ảnh: Hương Hồng).

Trên nền nhà vừa đổ móng, 4 mẹ con chị Yến đứng cạnh nhau, ánh mắt không còn chất chứa nỗi lo như trước. Những đứa trẻ từng quen với thiếu thốn giờ đây đã có thể hình dung về một không gian sống mới, không còn nỗi lo nhà dột mỗi khi trời mưa.

Không đứng ngoài công việc, chị Yến trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng. Từ việc xúc cát, trộn bê tông đến dọn dẹp mặt bằng, người mẹ ấy gần như có mặt suốt cả ngày ở công trường nhỏ của gia đình.

Ngôi nhà Nhân ái của gia đình chị Yến dự kiến rộng khoảng 120m², đã đổ móng và đang trong giai đoạn dựng cột. Mỗi ngày trôi qua, công trình lại hoàn thiện một chút, như cách gia đình chị Yến từng bước vượt qua những tháng ngày khó khăn.

Niềm vui của 4 mẹ con chị Yến khi giấc mơ về một mái nhà kiên cố đang dần trở thành hiện thực (Ảnh: Hương Hồng).

Không khí trong gia đình chị Yến vì thế cũng đổi khác. Không còn sự lặng lẽ, u ám như trước, thay vào đó là tiếng nói cười, gọi nhau í ới của mấy mẹ con khi cùng làm việc.

Đứa lớn phụ mẹ nhặt gạch, đứa nhỏ đứng nhìn, thi thoảng chạy lại hỏi: “Bao giờ nhà mình xong hả mẹ?”. Những câu hỏi ngây thơ ấy, giờ đây không còn khiến người mẹ chạnh lòng, mà trở thành động lực để chị cố gắng mỗi ngày.

Bà Vương Thị Bình, Trưởng khu dân cư Xuân Hà, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Gia đình chị Yến là một trong những hộ khó khăn kéo dài nhiều năm. Việc bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, đã giúp gia đình có điều kiện cải thiện nơi ở, ổn định cuộc sống".

Chị Yến tự tay đẩy từng xe cát, góp sức dựng xây mái ấm mới cho các con (Ảnh: Hương Hồng).

Chiều muộn, khi ánh nắng dần dịu lại, chị Yến vẫn miệt mài làm việc. Chiếc xe rùa đầy cát được chị đẩy đi, chậm rãi nhưng vững vàng. Phía trước, những cột nhà đã được dựng lên ngay ngắn.

Một mái ấm mới đang thành hình, không chỉ từ bê tông, gạch đá, mà từ chính những tấm lòng nhân ái, cùng nghị lực và niềm tin của những con người đã không đầu hàng số phận.