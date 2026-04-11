“Anh ơi, tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhìn em này! Con đang ở nhà chờ...” (Video: Hương Hồng).

Cựu quân nhân không quản hiểm nguy lao vào đám cháy dập lửa, cứu rừng

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, anh Lò Văn Bằng (SN 2001, trú ở xã Na Sang, tỉnh Điện Biên), nằm bất động. Toàn thân người đàn ông 25 tuổi quấn kín băng trắng, máy thở thay anh duy trì từng nhịp sống mong manh.

Ghì chặt cánh tay chồng, chị Khà Thị Quỳnh (SN 2005), không kìm được những tiếng nấc nghẹn: “Anh ơi, tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhìn em này! Con đang ở nhà chờ…”. Những tiếng gọi xé lòng của người vợ trẻ khiến không gian phòng bệnh vốn đặc quánh mùi thuốc sát trùng càng thêm trĩu nặng.

Lao vào đám cháy dập lửa cứu rừng, anh Lò Văn Bằng bị bỏng đến 90% cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, giọng ngắt quãng, chị Quỳnh kể với chúng tôi về tai nạn xảy đến với người chồng cựu quân nhân của mình. Khoảng 13h30 ngày 3/4, khi nghe tiếng còi báo cháy ở cánh rừng do Tổ dân phố 1, xã Na Sang quản lý, anh Bằng lập tức cùng một số người tham gia chữa cháy.

Vốn là cựu quân nhân, đảng viên năng nổ tại địa phương, anh Lò Văn Bằng không ngần ngại lao vào dập lửa. Nhưng, do thời tiết nắng nóng, đám cháy lan nhanh, địa hình dốc khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện, người cựu quân nhân vẫn hôn mê sâu, tính mạng hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Dù sau đó đám cháy được khống chế, nhưng “giặc lửa” đã khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng là anh Bằng.

Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện địa phương, cựu quân nhân được chuyển thẳng xuống bệnh Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác .

Người vợ trẻ không ngừng gọi chồng. Nỗi lo sợ mất chồng khiến chị gục ngã (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cựu quân nhân dũng cảm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết:

“Bệnh nhân Lò Văn Bằng nhập viện trong tình trạng bỏng đặc biệt nghiêm trọng, diện tích bỏng lên tới 90% cơ thể, trong đó 65% là bỏng sâu độ III, IV, V lan rộng toàn thân, kèm theo bỏng đường hô hấp”.

Bác sĩ Tuấn Hưng chia sẻ thêm, bệnh nhân Lò Văn Bằng đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, đã trải qua 1 lần phẫu thuật và dự kiến sẽ còn cần nhiều cuộc phẫu thuật nữa. Hai chi dưới bị bỏng sâu độ V đã hoại tử, có chỉ định cắt cụt.

Nơi quê nhà, đứa con 19 tháng tuổi ngơ ngác không biết vì sao bố mẹ vắng nhà (Ảnh: CTV).

Chi phí điều trị cho bệnh nhân dự kiến từ 10-20 triệu đồng/ngày (sau khi đã trừ Bảo hiểm y tế), chủ yếu dành cho vật liệu che phủ tổn thương, dinh dưỡng nâng cao thể trạng và các thuốc điều trị đặc hiệu. Quá trình điều trị kéo dài nhiều tháng.

“Bệnh nhân đã dũng cảm, không quản hiểm nguy khi tham gia chữa cháy rừng. Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để cứu chữa, nhưng chặng đường phía trước còn dài, chi phí điều trị rất lớn.

Chúng tôi mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bệnh nhân có thêm cơ hội được sống, trở về với con nhỏ và gia đình”, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng bày tỏ.

Bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cựu quân nhân dũng cảm (Ảnh: Hương Hồng).

Nghe như “nuốt” từng lời của bác sĩ, người vợ trẻ ôm mặt òa khóc, nước mắt đầm đìa trên mặt.

“Anh ấy mà có mệnh hệ nào, mẹ con cháu biết sống sao đây! Còn ai lên rừng bẻ măng, hái củi, đi làm phụ hồ nuôi con...? Các bác, cô, chú ơi, cứu chồng cháu với!...”, chị Quỳnh nghẹn ngào cầu cứu.

Nỗi đau quá lớn khiến người vợ trẻ không thể chịu đựng, từ từ khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.