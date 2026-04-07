Cựu nam sinh Bách khoa nguy kịch sau biến cố tâm lý, gia đình nghèo cầu cứu

Nam sinh Bách khoa nguy kịch sau biến cố tâm lý, gia đình kiệt quệ cầu cứu (Video: Hương Hồng).

Tình cảnh nghiệt ngã của cựu nam sinh Đại học Bách khoa

Dù đã kìm nén cảm xúc, nhưng tôi cũng không tài nào đọc một mạch hết được lá đơn xin trợ giúp của chị Lê Thị Hạnh (SN 1970, trú xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên), nước mắt cứ tứa ra, mắt nhòe theo từng con chữ…

Hình ảnh về người con trai giỏi giang, ngoan hiền của chị Hạnh choán hết tâm trí tôi suốt quãng đường đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm em.

Trong phòng bệnh của khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trần Đình Khang (SN 2000, con trai chị Hạnh) nằm bất động trên giường bệnh. Chân phải bó bột trắng toát, khuôn mặt biến dạng với nhiều vết khâu, miệng gắn ống thở, những nhịp máy đều đều giúp chàng trai 26 tuổi hô hấp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Việt Minh, Khoa Hồi sức tích cực 2, cho biết: “Bệnh nhân Trần Đình Khang nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, gồm chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực kín, tràn máu và khí màng phổi, vỡ gan, gãy xương chậu, gãy xương đùi phải… Đây là những tổn thương nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được hồi sức tích cực, hỗ trợ thở máy, dẫn lưu màng phổi, kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi sát. Trước mắt, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn còn rất nặng, cần điều trị lâu dài và phải phẫu thuật nhiều lần nữa”.

Cuối tháng 3, Khang nhập viện trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Tiều tuỵ, mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng lo cho con, chị Hạnh ngồi tựa lưng vào bức tường ngoài hành lang buồng bệnh. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng chị nghẹn ngào:

“Thằng bé ngoan lắm, học giỏi từ nhỏ, là niềm hy vọng của cả gia đình. Giờ con nằm trong kia, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Khang ơi, con đừng làm mẹ sợ!”. Nỗi đau trào dâng khiến người mẹ tội nghiệp ôm mặt bật khóc.

Người mẹ nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm cứu con

Đưa tay lau nước mắt, chị Hạnh bùi ngùi kể: Gần 30 tuổi, qua mai mối chị kết hôn với người đàn ông kém 4 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, tính khí thất thường.

Người chồng câm điếc bẩm sinh không có khả năng lao động, chị Hạnh một mình xoay xở mọi cách để cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

Cậu bé Khang ra đời khỏe mạnh, sớm bộc lộ tư chất thông minh. Suốt 12 năm liền, em là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích trong học tập, từng đoạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Anh...

Những tưởng đứa con trai ngoan hiền, học giỏi là ông Trời bù đắp cho số phận hẩm hiu của chị Hạnh. Thế nhưng, những biến cố, tai họa liên tiếp ập đến, đẩy người mẹ nghèo đến tận cùng nỗi đau.

Năm 2022, khi đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học Bách khoa Hà Nội, Khang xuất hiện những dấu hiệu tâm lý bất thường. Gia đình phải xin bảo lưu kết quả học tập để đưa em đi chữa bệnh.

Hành trình chữa trị của Khang còn dài, chi phí lớn (Ảnh Hương Hồng).

Do hoàn cảnh khó khăn, việc chữa trị của Khang không liên tục nên bệnh tình ít cải thiện. Chàng trai trẻ thường tìm cách tự làm đau bản thân. Thời gian gần đây, gia đình phải cắt cử người theo dõi sát từng cử chỉ, hành động của Khang.

Đỉnh điểm của những bất hạnh xảy ra vào một ngày đầu tháng 3. Trong lúc tinh thần không ổn định, Khang đã gặp tai nạn nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chị Hạnh cho biết, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng chị khuyết tật, không có khả năng lao động; mẹ chồng đã 84 tuổi, thường xuyên đau ốm. Gánh nặng mưu sinh dồn cả lên đôi vai người phụ nữ quanh năm chỉ biết làm nông.

Gánh nợ 110 triệu đồng trên vai, trong khi con trai còn phải chữa trị lâu dài, người phụ nữ tội nghiệp khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp (Ảnh: Hương Hồng).

Khi Khang gặp nạn, chị Hạnh đã vay mượn khắp nơi được hơn 110 triệu đồng để cứu con. Hành trình chữa trị của Khang còn dài, chi phí lớn, trong khi người mẹ nghèo không còn khả năng xoay xở.

“Em chỉ có duy nhất đứa con này, cúi đầu xin các cô, bác giúp cháu!”, người mẹ bật khóc, giọng lạc đi.

Trên giường bệnh, Khang vẫn nằm giữa ranh giới mong manh của sự sống. Phía sau em là một gia đình kiệt quệ, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ là chi phí điều trị, mà còn là cơ hội để Khang được sống tiếp, để người mẹ nghèo không phải buông tay con trong bất lực.